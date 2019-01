Vielä tämän kevään pelit, Anssi Hakala – Ettan liberon lopettamispäätös on kypsynyt pikkuhiljaa

Etta jatkaa neljäntenä

Etta oli loistava maanantai-illan ottelussa Tiikereitä vastaan. Oululaisjoukkue riisui vierasjoukkueen täysin aseista ja 3–0-voitto irtosi mehukkain eräpistein. Pelaajien tehopisteet jakautuivat tasaisesti: Joonas Jokela 14, Antti Ronkainen 12, Eetu Pennanen 12.

Etta jatkaa liigassa neljäntenä. Se on vain kaksi pistettä Savo Volleyn perässä, mutta kuopiolaisjoukkue on pelannut kolme ottelua vähemmän. Joukkueet kohtaavat lauantaina Kuopiossa.

”Aika hyvä peli. Tämän kauden paras kokonaisuudessaan.” Antti Ronkainen Ettan yleispelaaja

Ettalla on runkosarjassa vielä yhdeksän ottelua jäljellä. Runkosarjan päätöskierros on maaliskuun 2. päivänä. Liigassa pelaa tällä kaudella vain yhdeksän joukkuetta, niistä kahdeksan pääsee puolivälieriin. Tällä hetkellä Etta saisi puolivälieriin kotiedun. Todennäköisin vastustaja on Raision Loimu.

Ettan loppuohjelma

19.1. Savo Volley–Etta

22.1. Etta–Hurrikaani

30.1. Etta–Savo Volley

9.2. Vantaa Ducks–Etta

10.2. Akaa-Volley–Etta

16.2. Etta–PerPo

17.2. Tiikerit–Etta

24.2. Etta–VaLePa

2.3. Etta–Raision Loimu