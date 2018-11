Uskomatonta mutta totta – lajilegenda Toni Kohonen jatkaa uraansa Lipon lukkarina Ykköspesiksessä

No jos tämä ei ole "aprilliuutinen", niin useimmat tämän uutisen kommentoijista (saatikka tavallisista tallaajista) ei tajua, mistä on kysymys. Nythän on niin, että Kohonen oli menossa johonkin Superpesiksen huippuseuroista, mutta kun periferiassa (Oulussa) lyödään , kesken neuvotteluiden, ropoa eli euroa pöytään, niin kuka tahansa saattaa muuttaa suunnitelmia loppu-uransa suhteen. Eli Lipon nykyiset omistajat ovat ilmeisen intohimoisia pesikselle ja myös AIKA varakkaita, joilla on mahdollisuus toteuttaa "pöhköjä" omia unelmiaan. AIKA OVELA SUUNNITELMA (Kättä lippaan!..), Lähetään mekin köyhät intohimoiset katsojat mukaan ja kannustetaan Lippo uuteen nousuun. Hyvä Lähteenmäki! Hyvä Kohonen! Loistavaa! Nimim. Lipon kannattaja jo vuodesta 1970.