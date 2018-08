Teinin kokemus näyttää suuntaa suunnistuksen MM-joukkueelle

Suomen suunnistusmaajoukkue lähtee Latviassa järjestettäviin MM-kilpailuihin realistisin tavoittein. Päävalmentaja Petteri Kähäri ei halua lastata liikaa menestyspaineita yksittäisille urheilijoille.

- Urheilijan pitää tavoitella hyvää tasapainoista suoritusta ja keskittyä siihen. Emme puhu mitaleista. Oma suoritus riittää pitkälle, Kähäri sanoi.

Kysyttäessä Kähäri nostaa esiin yhden urheilijan, jolta mitalia voi odottaa.

- Marika (Teini) otti EM-kilpailuista keskimatkan kultaa, joten mitali on realistinen tavoite MM-kilpailuissakin. Jokaisessa kilpailussa tavoittelemme paikkaa kuuden parhaan joukkoon. Siitä lähdemme tappelemaan, Kähäri tuumi.

Teini, 29, on MM-kilpailuissa naisten joukkueen vanhimpia urheilijoita yhdessä Sofia Haajasen, 31, ja Maija Sianojan, 29, kanssa. MM-ensikertalainen Sianoja väläytti osaamistaan toukokuussa, kun hän suunnisti kuudenneksi EM-kilpailujen pitkällä matkalla.

Maasto haltuun leireillä ja kilpailuissa

Maajoukkue on leireillyt ja kilpaillut Latviassa runsaasti parin viime vuoden aikana, joten lauantaina alkavien MM-kilpailujen maastot ovat tutut.

- Maastomatkoilla on odotettavissa isoja notkoja, kaatuneita puita ja paljon aluskasvillisuutta. Siellä on hoitamatonta metsää, Kähäri sanoi.

- Sprintti on Riian vanhassa kaupungissa, joka on epäsäännöllisen muotoinen vanha kaupunki. Sprinttiviestin paikka on tyypillisempi, kun siinä on esimerkiksi puistoja ja asuinalueita.

Suomen naissuunnistajien eturiviin nousseen Anna Närhin kesä on sujunut erinomaisesti. Hän voitti esimerkiksi suomalaisten MM-näyttökilpailun sprintin sekä keskimatkan kilpailut Latviassa ja sijoittui kovatasoisilla Ruotsin rastiviikoilla toiseksi.

- Viime vuonnakin olin hyvässä kunnossa, mutta nyt suoritukset ovat olleet rentoja. Kesän aikana onnistuminen on johtanut toiseen. Tavoittelen sijoittumista jopa kuuden parhaan joukkoon, Närhi suunnitteli.

Keskisuomalainen ryteikkökyntäjä

Jyväskyläläislähtöinen Närhi osallistuu MM-kilpailuissa sprinttiin, sprinttiviestiin ja keskimatkalle. MM-rasteilla hän kilpaili edellisen kerran neljä vuotta sitten.

- Latviassa odottava maastotyyppi vaatii hurjapäisyyttä, mutta en ole neiteilijä metsässä. Olen keskisuomalainen ryteikkökyntäjä.

Monen muun maajoukkuesuunnistajan tavoin Närhi, 26, rakentaa huippu-urheilijan uran ohella toista uraa. Göteborgissa lääkäriksi opiskelevalla naisella on opintoja jäljellä vielä vuosi tai kaksi.

- Göteborgissa ei ole lunta, joten pystyn harjoittelemaan hyvin ympäri vuoden. Lisäksi Ruotsissa on helpompi yhdistää lääkäriopinnot ja urheilu kuin Suomessa, Närhi valotti ratkaisuaan muuttaa Ruotsiin.