SK Pohjantähti sai ennenaikaisen ja parhaan mahdollisen joululahjan, kun varmistui, että Marika Teini palaa norjalaisen Halden SK:n riveistä oululaisseuran riveihin. Näin Teinin, 30, visiitti vuonomaassa jäi yhden kauden mittaiseksi.

Suomalaisen huippusuunnistuksen keulakuviin lukeutuva Teini on ollut 2010-luvulla tärkeä lenkki Pohjantähden viestijoukkueessa. Maajoukkueurheilijan perässä oli muitakin seuroja, mutta lopulta valinta kallistui tuttuun ja turvalliseen vaihtoehtoon.

– Vahvasti on olo, että tulen kuin kotiin. Viimeksi MM-kisoissakin moni tuttu ex-seurakaveri Pohjantähdestä oli seuraamassa suorituksiani, Teini nauraa.

Yksi suurimmista tekijöistä Teinin ratkaisun taustalla on Pohjantähden viestijoukkueen menestyspotentiaali. Pohjantähti on napsinut Tiomilasta ja Venlojen viestistä huippusijoituksia, mutta klassikkokisojen täysosuma – voitto – on jäänyt vielä toistaiseksi uupumaan.

– Se on harmittanut itseänikin, että emme ole pystyneet kovin usein tekemään kykyjemme mukaista tulosta, Teini myöntää.

Unelmien joukkue paperilla

Teinin paluun myötä SK Pohjantähti on entistä iskukykyisempi. Paperilla joukkue näyttää lähes täydelliseltä.

Oululaisseuralla on vahvuudessaan neljä suunnistajaa, jotka ovat (Teini ja Anna Haataja) tai ovat olleet (Sofia Haajanen ja Sari Anttonen) maajoukkueessa. Lisäksi terävimmän kärjen takaa löytyvät Heini Wennman, Marttiina Joensuu ja Sara Niva, jotka ovat antaneet kisoissa kelpo näyttöjä.

Ryhmässä on juuri sopivasti menestykseen vaadittavia elementtejä: kokemusta ja viestisuunnistuksen erikoistaitoja.

– Olemme miettineet jo tässä vaiheessa paljon, miten saisimme itsestämme parhaan irti. Haldenissa viestisuunnistus oli isossa osassa ja sain sieltä joukkueen roolitukseen ja valmistautumiseen liittyviä ideoita, joita voimme nyt hyödyntää, taustoittaa Teini, joka voitti vuonna 2018 keskimatkalla Euroopan mestaruuden ja MM-hopeaa.

Juoksukengät jalkaan leikkauksen jälkeen

Päättyneen kauden kyllästi kipu. Maajoukkuetähti kärsi jalkavaivoista, joiden vuoksi valmistautuminen kauden huipennukseen oli vaikeaa.

Vastoinkäymiset tuntuivat raskailta myös siksi, että Teini muutti Norjaan harjoitellakseen MM-kisamaastojen liepeillä.

Kaikki oli pelissä siviilielämän järjestelyjä myöten, mutta vammat sotkivat huolella laaditut suunnitelmat.

– Oli pakko tehdä kompromisseja. Harjoituksia piti soveltaa ja siirtää, välillä jättää myös kesken.

Teinin paras suoritus MM-kisoissa oli pitkän matkan neljäs sija.

– Kaudesta jäi vähän kaksijakoinen fiilis. Jäin 12 sekuntia MM-mitalista ja maailmancupistakin tuli hyviä sijoituksia. Mutta olisi kiva katsoa, mihin pystyisin, jos saisin harjoitella ja kilpailla ilman vammoja.

Vasen nilkka leikattiin syyskuussa sen jälkeen, kun jalasta katkesi jänne.

Teini odottaa jo tulevaa viikkoa, jonka aikana hän saa aloittaa juoksuharjoittelun.

– Ykköstavoite on saada jalka kuntoon. Kuntoutus on edennyt hyvin, eikä sen puolesta ole mitään estettä, ettenkö voisi olla kesällä elämäni kunnossa ja kolata arvokisoista mitaleita kotiin.

