SK Pohjantähdelle ennenaikainen ja paras joululahja – suomalaisen suunnistuksen kirkkain tähti Marika Teini palaa Norjasta oululaisseuran riveihin

Oululainen suunnistusseura SK Pohjantähti sai ennenaikaisen ja parhaan mahdollisen joululahjan, kun varmistui, että Marika Teini palaa norjalaisen Halden SK:n riveistä oululaisseuran riveihin. Näin Teinin, 30, visiitti Haldenissa jäi yhden kauden mittaiseksi.

Teini on tällä hetkellä suomalaisen huippusuunnistuksen kirkkain tähti. Vuonna 2018 hän voitti keskimatkalla Euroopan mestaruuden ja MM-hopeaa.

Vuosi sitten Teini halusi harjoitteluunsa uusia virikkeitä, vaihtoi Pohjantähdestä Haldeniin ja harjoitteli Norjassa tulevissa MM-kisamaastoissa. Teinin paras suoritus MM-kisoissa oli pitkän matkan neljäs sija.

Päättynyt kausi oli Teinille vaikea, sillä hän kärsi kivuliaista jalkavaivoista. Lopulta Teini kävi leikkauksessa, jonka jäljiltä hän kuntouttaa parhaillaan itseään.

Uuden kauden alkaessa Teinin pitäisi olla täydessä kunnossa.

Unelmien joukkue paperilla

Teini on ollut 2010-luvulla tärkeä lenkki SK Pohjantähden viestijoukkueessa. Pohjantähti on napsinut Tiomilasta ja Venlojen viestistä huippusijoituksia, mutta klassikkokisojen täysosuma – voitto – on jäänyt vielä toistaiseksi uupumaan.

Teinin paluun myötä SK Pohjantähti on entistä iskukykyisempi. Paperilla joukkue näyttää täydelliseltä. Oululaisseuralla on vahvuudessaan neljä maajoukkuesuunnistajaa: Teini, Sofia Haajanen, Sari Anttonen ja Anna Haataja.

Kesäkuussa Rovaniemellä juostava Napapiiri-Jukola on Pohjantähden kvartetille suurien mahdollisuuksien tapahtuma, kuten myös toukokuinen Tiomila.