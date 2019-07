Sarjakärki oli liian kova Lipolle – pesisleiri ja ilmaiskampanja täyttivät Raksilan lehterit

Miesten ykköspesiksen kärkijoukkue Manse PP vei kaikki kolme sarjapistettä kotiinsa perjantai-illan ottelussa Lippoa vastaan. Lippo hangoitteli Raksilassa minkä pystyi, mutta Manse PP oli parempi jaksovoitoin 2–0 (6–2, 4–3).

Tamperelaisjoukkue on hyvin lähellä suoraa nousua Superpesikseen. Sillä on nyt 17 ottelusta 44 pistettä. Toisena oleva Hamina on saanut 37 pistettä. Ykköspesiksen runkosarjassa pelataan 24 kierrosta.

Lipon saalis 16 ottelusta on 31 pistettä. Oululaiset ovat matkalla sarjan pudotuspeleihin. Lippo pelaa sunnuntaina vieraskentällä Laukaata vastaan.

Raksilan pesäpallostadionin lehterit täyttyivät hyvin valtakunnallisen pesisleirin sekä yhteistyökumppanin ilmaiskampanjan ansiosta. Yleisömääräksi ilmoitettiin 3 759, tosin ottelun loppuhetkiä seurasi huomattavasti pienempi väkijoukko.

Lue lisää lauantain Kalevasta.