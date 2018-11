Raksilan hallivanhus saa parhaillaan monimutkaisessa remontissa lisää elinvuosia – remontti ei liity kaavailtuun uuteen monitoimihalliin

Vuonna 1975 avatussa Raksilan jäähallissa on menossa suuren luokan perusparannus. Kaukalo on harjoittelijoiden ja liigajoukkueiden käytössä koko kolmivaiheisen remontin ajan. Valmista pitäisi olla vuonna 2020.

Raksilan jäähallin vanhoissa pukuhuoneissa hikoilevat pelaajien sijasta työmiehet. Hallivanhuksen perusparannuksen ensimmäinen vaihe on ollut käynnissä kesästä lähtien.

Tarkemmin ottaen alkuperäisiä pukuhuoneita ei enää ole. Vanha on revitty pois ja uutta rakennetaan tilalle. Ulkoseinät ja katto ovat entisillä paikoillaan, mutta lisätilaa on kaivettu maan alta. Uusi lattia on 40 senttimetriä aikaisempaa alempana.

Kaiken tämän keskellä jäähallin harjoitusvuorot ovat pyörineet lähes normaaliin tapaan. Myös miesten ja naisten liigajoukkueet ovat oppineet elämään remontin keskellä.

Remontin, harjoitusvuorojen ja otteluiden yhdistäminen ei ole helppoa, mutta vaihtoehtoja ei ole ollut. Hallin vanhat osat ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja esimerkiksi Kärppien liigapeleihin vaihtoehdot eivät ole pelkästään vähissä – niitä ei yksinkertaisesti ole.

Jäähallin 1970-luvulta peräisin olevat vanhimmat ja huonokuntoisimmat osat rakennetaan kokonaan uusiksi. Työn jälkeä tarkkailevat rakennusmestari Matti Marttila-Tornio (vas.) ja rakennuttajainsinööri Jukka Vesikko. KUVA: Jarmo Kontiainen

– Tahtotila on ollut alusta asti, että remontti pitää pystyä tekemään käytön keskellä. Se on vaatinut tarkkaa suunnittelua ja kaikki on pitänyt vaiheistaa hyvin. Esimerkiksi lattiavalu tehtiin päivää ennen harjoituspelejä, Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen rakennuttajainsinööri Jukka Vesikko kertoo.

Yksi iso haaste on ollut rakennuspölyn hallitseminen. Siinä on onnistuttu puhaltimien ja alipaineistamisen avulla.

Vanhana urheilumiehenä Vesikko katsoo kunnia-asiakseen, että remontin alla harjoittelevat ja kilpailevat urheilijat otetaan huomioon mahdollisimman hyvin.

Hyvä suunnittelu ja yhteistyö ovat avainasemassa, jotta remontin keskellä elettävä arki olisi mahdollisimman vaivatonta.

Kärppien miesten joukkueen yhteyspäällikkö Ilkka Mikkola korostaa joustamisen tärkeyttä. Kaikkien toiveena on mahdollisimman hyvä lopputulos.

– Jos katsoo sarjataulukkoa, niin remontin keskellä on mennyt pirun hyvin, Mikkola heittää, mutta vakavoituu saman tien.

– Haasteita on toki remontin takia ollut. Esimerkiksi kulku kaukaloon onnistuu normaalia reittiä vain pelipäivinä. Onneksi olosuhteet ovat kuitenkin olleet ihan siedettävät. Siinä olemme tehneet hyvää ja positiivista yhteistyötä rakentajien kanssa.

Perusparannus tehdään kolmessa osassa. Nyt ovat käsittelyn alla hallin vanhimmat osat. Kärppien miesjoukkueen käyttämät tilat sijaitsevat hallin uudemmassa osassa, joka menee remontin alle toisessa vaiheessa eli käynnissä olevan kauden jälkeen.

Väistötilat Kärpille löytynevät nyt rakentuvista tiloista, joten rakentamisen äänet tulevat joukkueelle tutuksi myös ensi kaudella.

Pukukoppien väistötilat on tehty yhdistettyihin työmaaparakkeihin. KUVA: Jarmo Kontiainen

Parakkikopeilla haisee pukuhuoneelta. Kyseessä ovat Raksilan harjoitushallin viereen rakennetut väistötilat, joita suuri osa jäähallin harjoitusvuorolaisista käyttää pukuhuoneinaan. Parakeista löytyvät myös pesu- ja huoltotilat luistimenteroituskoppeineen.

Väliaikaisissa pukukopeissa majailee muun muassa Kärppien naisjoukkue, joka pelaa liigaottelunsa Raksilan jäähallissa.

Kärppien vastuuvalmentaja Mira Kuisma kertoo, ettei kaikki ole sujunut onnellisten tähtien alla, vaikka taivasalla ei tarvitsekaan olla.

– Kontit eivät ole ihanteellisin paikka. Ilmanvaihto ei toimi ja sadevedet ovat tulleet sisälle, mutta emme me ole tehneet siitä ongelmaa, emmekä halua käyttää siihen energiaa. Toki talvi mietityttää, että miten hommat sitten toimivat.

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksesta kerrotaan, että ongelmiin on puututtu välittömästi niiden tultua ilmi.

Remontin ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua ensi maaliskuussa.

Vaativissa korjausrakentamiskohteissa aikataulut eivät aina toteudu – kuten ne eivät toteudu aina urheilussakaan, mutta toiveita voi viritellä.

Naisten liigafinaaleita pelataan maaliskuun lopulla.

Jääkiekkoilijat, taitoluistelijat, muodostelmaluistelijat ja muut jään käyttäjät vetävät luistimia jalkaan remontin keskellä, mutta katsojat eivät välttämättä ole havainneet koko remonttia.

Kaukalon ja tällä kaudella remontoitavat tilat erottaa väliaikainen seinä, minkä takia jään tasolta puuttuu 250–300 katsojapaikkaa. Miesten runkosarjapeleissä nuo paikat ovat harvoin kokonaan käytössä.

Remontin kolmas vaihe ulottuu myös kaukaloon ja katsomoon. Esimerkiksi kylmälaitekorjaukset ovat jo välttämättömiä.

Kolmevuotinen remontti takaa Raksilan jäähallille rutkasti lisää käyttöikää.

Moni on ajatellut, että hallin remontointi liittyy Raksilan monitoimiareenan suunnitelmiin.

Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki painottaa, että nyt tehdään välttämättömiä ja ylläpitäviä korjauksia, jotka eivät ole kytköksissä monitoimiareenaan liittyviin päätöksiin.

– Monitoimiareenan osalta kaupunki valmistelee yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa alueen kehittämistä eli kilpailuttamista alueesta. Asia etenee kokonaisuudessaan hyvin ja Oulun päättäjät pääsevät ensi vuoden aikana ottamaan kantaa monitoimiareenaan, Matinheikki kertoo.

