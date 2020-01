Rafinha toteutti lupauksensa: Mestarien liigassakin pelannut brassi palaa AC Ouluun

Kokenut brasilialainen Rafinha on allekirjoittanut jalkapallon Ykkösessä pelaavan AC Oulun kanssa 1+1 -vuoden sopimuksen. Hän liittyy joukkueeseen 10. helmikuuta.

Rafinha pelasi AC Oulussa kaudet 2005–2007. Hän on aina sanonut, että on paluu AC Oulun pelipaitaan on mahdollista.

Rafinhalla on kokemusta Mestarien liigasta asti ja ikää 37 vuoden verran, mutta intohimo jalkapalloa kohtaan ei ole laantunut.

– Olen edelleen niin hyvässä kunnossa, etten ole asettanut itselleni mitään takarajaa pelaajana. En ole miettinyt lopettamista. Nautin jäljellä olevista vuosistani, oli niitä sitten yksi, kaksi, kolme tai enemmän, hän kertoo puhelimitse Kalevalle antamassaan haastattelussa.

Paluusta on ollut aina tasaisin väliajoin puhetta.

Kuten kesällä 2013: ”Voi olla. Miksi ei?”

Tai silloin, kun HJK kohtasi Raatissa PS Kemin 2018: ”Kaikki alkoi täältä (Oulusta) ja katsotaan, jos myös päättyy.”

Ouluun ei palaa kehäraakki vaan huippukuntoinen ammattilaisurheilija. Kausilla 2011–2016 hän pelasi Belgian liigaa Gentissä, viimeiset vuodet hän on edustanut HJK:ta. Helsingistä saatujen tietojen mukaan ikääntyessäänkin Rafinha on ollut rautaa HJK:n fysiikkatesteissä.

– Olen aina ollut kova kilpailija, joten olen pitänyt itseni kunnossa. Minulla on myös ollut onnea, koska en ole ollut koskaan vakavasti loukkaantuneena. Belgia oli kova koulu siinä, miten treenataan. Sen jälkeen se on ollut rutiinia.

Mitä Rafinha tuo AC Oulun nuoreen joukkueeseen?

Kokemusta, johtajuutta, esimerkkiä, ammattimaisuutta ja taitoa. Rafinha oli HJK:n kapteeni kausilla 2017 ja 2018.

– Haluan auttaa nuoria pelaajia ja olla esimerkkinä heille. Toivottavasti he voivat ottaa minusta oppia ja edetä urallaan.

Rafinha pelasi viime kaudella kahta vaille kaikissa HJK:n liiga- ja euro-otteluissa. HJK ei enää halunnut jatkaa konkarin sopimusta, mutta muista liigaseuroista oli kyselyitä.

Brassi päätyi kuitenkin Ouluun ja Ykköseen. Hänen vaimonsa Mai on oululainen ja perhe on lomaillut kaupungissa joka kesä.

– Olen halunnut olla liigassa yksi parhaista pelaajista. Nyt haluan olla parhaimmistoa Ykkösessä. Minulla ei ollut muita vaihtoehtoja kuin Helsinki tai Oulu, hän sanoo.

Vikkeläjalkainen Rafinha aloitti Oulussa aikoinaan laitahyökkääjänä, kunnes häntä keksittiin kokeilla laitapuolustajana – ja se tie vei Mestarien liigan pudotuspeleihin asti. Monikäyttöinen brassi on pelannut viime vuosina paljon myös topparina ja keskikentällä.

Hän tuntee AC Oulun päävalmentajan Jyrki Aholan HJK-vuosiltaan. Rafinha sanoo keskustelleensa Aholan kanssa, mutta roolia ei ole lyöty lukkoon.

– Varmasti voin auttaa pelin avaamisessa. Olen käytettävissä ihan jokaisella paikalla. Se ollut vahvuuteni.

Päävalmentaja sanoo Rafinhan olevan todellineni profiilihankinta.

– Rafinha tuo ammattimaisuutta ja ammattilaisuutta arkeemme. Hänen johtajuutensa ja pallollinen osaaminen ovat meille tärkeitä, Ahola kommentoi.

37-vuotiaan elämä Oulussa ei ole pelkkää pelaamista, sillä hän haluaa oppia myös valmennustyöstä. B-valmentajakurssin käynyt Rafinha testaa siipiään AC Oulun akatemiajoukkueen kakkosvalmentajana.