Porilaisvieras iski kuin salama – AC Oulun kurimus sai jatkoa

Pystytäänkö Oulussa koskaan tekemään syvällisempää analyysiä jalkapallosta? Junioreita on tuhansia; silti oman kylän pojista ei saada edea ykkösen joukkuetta aikaan. Nykyisessä ACOn joukkueessakaan ei ole montaa oululaista. ACOn olisi syytä puhdistaa pöytä: hallituksessa taitaa olla kohta enemmän äijiä kuin joukkueessa, ja Meriläinen puuhastelee Allin matalien sun muiden epäoleellisten asioiden parissa. Ongelma on vaan se, ettei Oulusta löydy osaavia ihmisiä, joita kiinnostaisi upoksissa olevaa laivaa lähteä johtamaan. Hyviä ja kyvykkäitä ihmisiä olisi, mutta he ovat valinneet muut harrasteet.