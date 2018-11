Oululainen Heta Olmala, 16, pelaa maajoukkuepaidassa jalkapalloa – joukkue tekee Uruguayn MM-kisoissa historiaa

Heta Olmala, 16, on syksyn aikana iskenyt maaleja toisensa perään. Keskikentän taituri kantaa sinivalkoisia värejä Uruguayn MM-turnauksessa.

Juuri nyt Heta Olmala on maapallon toisella puolella. Uruguayn pääkaupunkiin Montevideoon on Oulusta matkaa linnuntietä noin 13 000 kilometriä.

Matka eteläiselle pallonpuoliskolle vei lentoreittiä Oulu–Helsinki–Madrid–Montevideo.

Yhtä lailla matkan voi pukea myös toisenlaiseen muotoon: ONS–maajoukkue–EM-turnaus–MM-turnaus.

Olmala on osa maajoukkuetta, joka tekee Uruguayssa historiaa, kun Suomi debytoi alle 17-vuotiaiden tyttöjen ikäluokassa MM-tasolla.

16-vuotias oululainen koululainen pääsee harvalukuiseen sinivalkoisten pelaajien joukkoon, sillä Suomi on jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa mukana vasta viidettä kertaa. Aiemmin MM-lopputurnauksessa ovat pelanneet U20-pojat (2001), U17-pojat (2003 kotikisat) sekä U20-tytöt (2006 ja 2014).

Viides turnaus, viides oululainen: Olmala on Otto Fredriksonin, Antti Okkosen, Jarkko Hurmeen ja Tinja-Riikka Korpelan jalanjäljillä.

Montevideossa on yli 20 astetta lämmintä, mutta palataan marraskuun alun pimeyteen pohjoiseen, Olmalan kotiin Töllintielle.

Olmala istuu sohvalla ja kertoo, että hän aloitti jalkapalloilun jo viisivuotiaana ONS:ssa. Kun pari vuotta sitten tuli ensimmäinen maajoukkuekutsu, oma taso alkoi lopullisesti kirkastua.

– Että ehkä olen ihan hyvä tässä.

Ja vielä hyvällä tavalla hyvä, sillä Olmala on klassinen kymppipaikan taituri. Siis pelaaja, joka voi tehdä omalla huippusuorituksellaan eron kahden joukkueen välille.

– En ole ikinä jättänyt treenejä väliin, ja taitoa olen harjoittellut pallon kanssa omalla ajallani todella paljon. Olen hyvä tempokuljetuksissa, kun saan tilaa, hän näkee.

Toissa viikolla Olmala kohautti 300 hengen yleisöä Heinäpään jalkapallohallissa. B-junioreissa loistanut tyttö nostettin ensimmäisen kerran ONS:n edustusjoukkueen mukaan ratkaisevaan liigakarsintaotteluun. Hän pääsi vaihdosta kentälle loukkaantuneen sisarensa Anna Olmalan tilalle, syötti ONS:n 2–1-maalin ja kruunasi debyyttinsä toisella jaksolla 4–1-osumalla.

B-tyttöjen SM-sarjassa hän oli syykaudella liekeissä: 12 maalia kahdeksassa ottelussa on huimaava saldo hyökkäävälle keskikenttäpelaajalle.

– Tuossa joukkueessa olen tehnyt maaleja, vaikka en ole hyökkääjä. Se on ollut yllätys. Maaotteluissa on tietenkin kovempi tempo, vähemmän tilaa ja aikaa.

Maajoukkueessa oululainen on toistaiseksi ollut pääosin vaihtopelaaja, joka kentälle tullessaan on ottanut paikan laitakaistalta.

– Vaihdosta peliin tuleminen on hankalampaa, koska siinä menee vähän aikaa, että pääsee pelin sisälle.

Päävalmentaja Marko Saloranta näkee Olmalan potentiaalisena pelaajana sekä johto- että tappiotilanteessa.

– Heta on todella hyvä liikkumaan pelattavaksi. Jos on tyhjää tilaa, hän pystyy kuljettamaan. Hän on myös hyvä pitämään palloa.

Saloranta sanoo, että hän on valmentajana harvinaisessa ja ihanteellisessa tilanteessa, sillä ikäluokassa on tiukka kilpailu pelipaikoista. Jopa MM-kisoihin valitun ryhmä ulkopuolelle jäi erittäin hyviä pelaajia.

– En tiennyt varmasti, pääsenkö mukaan vai en, Olmala myöntää.

Suomi ansaitsi paikan MM-turnaukseen, kun se nappasi toukokuussa EM-kisoista sensaatiomaisen pronssimitalin ja voitti ratkaisevassa päätösottelussaan Englannin. MM-kisojen alkulohkoon arvottiin eksoottinen seurue, sillä Suomi haastaa A-lohkossa emäntämaa Uruguayn, Ghanan ja Uuden-Seelannin.

EM-kisojen menestys sekä esimerkiksi Saksan kukistaminen syksyn maaottelussa ovat osoitus sinivalkoisten iskukyvystä. Uuden sukupolven joukkue uskaltaa luottaa itseensä.

– Tavoittelemme jatkoonpääsyä lohkosta ja myös siitä eteenpäin. Uskomme, että voimme pärjätä. Pelaamme rohkeasti ja lähdemme aina voittamaan ottelua, Olmala sanoo.

Siksi Olmala ei tiedä, milloin – marras- vai joulukuussa – hän palaa kotiin ja koulunpenkille Kastelliin. Pallon toisella puolella hänellä on mukanaan matematiikan, englannin ja yhteiskuntaopin kirjat sekä tietenkin läppäri itsenäistä työskentelyä varten.

Uruguayssa oppii toki paljon muutakin.

– On tämä aika iso juttu.

