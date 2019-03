Oululainen Etta taistelee keväällä mitaleista – välieräpaikka varmistui Raisiossa

Tästä alkaen ei ole mitään muuta, kuin voitettua, voidaan lähteä täysillä joka peliin mittaamaan lahjakkaan joukkueen taso.

Vain taivas on rajana ja mestaruus Ouluun on täysin mahdollista saada, joukkue on koottu kokonaan lahjakkaista Suomalaisista pelaajista, siitä voi olla ylpeä, toisin kuin muut joukkueet ovat ulkomaisia pelaajia täynnä.