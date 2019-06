Ojanen takaisin AC Oulun valmennukseen – Lähderinne jatkaa päävalmentajana: "Hänellä on joukkueen ja seuran tuki"

AC Oulun entinen päävalmentaja Rauno Ojanen liittyy Ykkösessä pelaavan oululaisjoukkueen valmennusryhmään. Joukkuetta kaudesta 2018 luotsannut Mika Lähderinne jatkaa tehtävässään päävalmentajana.



AC Oulun seurajohto haluaa lisätä resursseja joukkueen päivittäiseen tekemiseen.



– Joukkueen urheilullinen tavoite tälle kaudelle on selvä eli haluamme olla kahden parhaan joukossa. Alkukausi oli hyvä, mutta viimeisissä otteluissa pisteitä ei ole kertynyt toivottuun tahtiin. Reagoimme asiaan näin ja uskomme, että kurssi kääntyy, AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen kommentoi.

Oululaisjoukkue aloitti kauden saalistamalla neljästä ensimmäisestä ottelustaan kymmenen pistettä. Sen jälkeen maalihanat menivät täydellisesti kiinni: joukkue on saanut neljästä ottelusta vain kaksi pistettä maalierolla 0–2. Tilanne on erikoinen, sillä nousijasuosikkeihin lasketun AC Oulun puolustus pitää erinomaisesti, mutta joukkueen hyökkäyspeli on hyytynyt.

Toimitusjohtaja Meriläinen korostaa, että seurajohto on keskustellut myös pelaajiston edustajien kanssa.

– Päävalmentajalla on joukkueen vahva tuki. Hänellä on myös seuran tuki. Ojanen auttaa Lähderinnettä työssään. Diegolla (Lähderinne) on ollut liian iso taakka.

Seurajohto ei aio jatkossakaan puuttua peluutukseen. Tiedotteessaan se kuitenkin linjaa toivomuksensa AC Oulun tyylistä, sillä listauksessa mainitaan muun muassa vauhti, yllätyksellisyys, rohkeus ja peleissä nauttiminen.

"Voin tuoda kokemusta"

Ulkopuoliselle tilanne näyttäytyy epätavallisena: edellinen päävalmentaja tulee nykyisen päävalmentajan avuksi. Ollaanko Ojasta hivuttamassa uudestaan luotsiksi?



Viritelmä ei ole ihan niin dramaattinen kuin se näyttää, koska Lähderinne ja Ojanen ovat tehneet koko ajan yhteistyötä. Tänä vuonna Ojanen on toiminut AC Oulun katsomovalmentajana.



– Minut on esitelty joukkueelle jo ennen sarjan alkua. Tiedän, miltä tämä kokonaisuus saattaa näyttää ulkopuolisille, mutta olemme puhuneet Diegon kanssa asiasta, Ojanen toteaa.



Ojanen nousi AC Oulun päävalmentajaksi syksyllä 2012. Hän jatkoi tehtävässään kauden 2017 loppuun asti. Viime kaudella hän oli SJK:n organisaatiossa akatemiavalmentajana.

– Voin tuoda valmennukseen kokemusta ja tiimiin lisää näkemystä. Lisäksi olen vastuussa tietyistä osa-alueista.



Ojanen tuli konkreettisesti mukaan harjoituksiin keskiviikkona aamupäivällä.



– Joukkue otti minut ammattimaisesti vastaan.



Päävalmentaja Lähderinne sanoo saavansa lisää käsiä, silmiä ja korvia tiimiinsä.



– Rane tulee nyt kenttätyöhön enemmän mukaan. Olemme tunteneet jo kymmenen vuoden ajan. Meille tämä ei ole niin dramaattista kuin mitä se ulkopuolelle näyttää. Ranella on kokemusta ja uusia ajatuksia.



AC Oulu on sarjassa kahdeksan kierroksen jälkeen kolmantena 12 pisteellä. Kärkijoukkue FC Hakalla on 20 pistettä. TPS on toisena 19 pisteellä. Ykkösen voittaja nousee suoraan liigaan ja kakkonen pääsee liigakarsintaan.

Oululaisjoukkue kohtaa sunnuntaina vierasottelussaan EIF:n.