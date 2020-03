Myös Oulu on antanut muutamille yksilöurheilijoille mahdollisuuden harjoitella kaupungin tiloissa – lista tehty Olympiakomitean esityksen pohjalta

Monien muiden kaupunkien tavoin myös Oulu on antanut kärkitason yksilöurheilijoille mahdollisuuden harjoitella kaupungin urheilutiloissa.

Oulussa luvan on saanut seitsemän urheilijaa, jotka voivat käyttää Ouluhallia tai Raksilan uimahallia.

Lista urheilijoista on tehty Olympiakomitean esityksen ja Oulun Seudun Urheiluakatemian koordinoinnin pohjalta.

– Urheilijoiden pitää noudattaa valtakunnallisia poikkeustilan ohjeita ja säädöksiä. Heille on laadittu tarkat ohjeet sekä aikataulut, milloin he voivat käyttää harjoitustiloja. Tämä tilanne voi elää koko ajan eli meillä on mahdollisuus rajata oikeutta tai evätä se, Oulun liikuntajohtaja Niina Epäilys kommentoi.

Urheiluakatemian koordinaattorin Jukka Latva-Raskun mukaan luvan saaneet ovat joko Olympiakomitean tukiurheilijoita tai sellaisia, joilla on mahdollisuus kilpailla lajissaan arvokisatasolla.

– Olemme tietenkin joutuneet tekemään valintoja. Olemme pyrkineet katsomaan, keille urheilijoille koituu tällä hetkellä eniten akuuttia haittaa harjoitteluun. Nämä urheilijat osallistuvat kansainväliseen urheilutoimintaan ja tähtäävät arvokisoihin vielä tämän vuoden aikana, Latva-Rasku toteaa.

Esimerkiksi talviurheilijoiden ei katsota olevan akuutimman tarpeen ryhmässä. Luvan saaneiden lajeja ovat esimerkiksi yleisurheilu, uinti, voimistelu ja paraurheilu.