Muhoslainen Aleksi Karppinen nähdään suunnistuksen maailmancupin avauksessa Vihdissä – "Paras vire on tuloillaan ennen kisarypästä"

Muhoslainen Aleksi Karppinen avaa maailmancup-kautensa helteisessä Vihdissä. SK Pohjantähden Sari Anttonen uhkuu huippukuntoa ennen Venlojen viestiä.

Muhoksen kasvatti Aleksi Karppinen ammensi viime kesältä ja syksyllä hyviä eväitä tähän kauteen. Opiskelijoiden maailmanmestaruus ja maailmancup-debyytti syksyllä Norjan Östfoldissa olivat mukavia ja kasvattavia uusia kokemuksia.

Tämän vuoden kevät ei kuitenkaan ollut optimaalinen 24-vuotiaalle suunnistajalle. Suoritus Tiomila-viestissä Ruotsissa jäi vajaaksi osin SAS-yhtiön lentolakon ja siitä seuranneiden ongelmien takia. Lisäksi Ikaalisten Nousevaa Voimaa edustava Karppinen on kamppaillut sääri- ja polvivamman kanssa.

Onneksi hiihtosuunnistustausta on auttanut harjoittelun suuntaamisessa. Karppinen on pystynyt tekemään korvaavia harjoitteita rullasuksien päällä.

– Viime viikot on tuntunut, että kunto on mennyt parempaan suuntaan. Paras vire on tuloillaan ennen kisarypästä.

Ryppään ensimmäisessä haasteessa Karppinen pääsee kokeilemaan kuntoaan kovassa seurassa. Kauden maailmancup-avaus järjestetään Vihdissä tänä viikonloppuna. Kisakuume nousee väkisin, sillä lauantain keskimatkalle on luvattu 28 celsiusasteen lukemia.

– Pääsee suunnistamaan kansallispuistossa (Nuuksio). Kotikisasta on jonkin verran etua, koska tietää Suomen kartoitustyylin ja on saanut vähän infoa alueesta. Tosin en ole hirveästi täällä päin suunnistanut, koska en ole täältä päin kotoisin, kisapaikalta tavoitettu Karppinen kertoo.



MM-paikka vaatisi ihmeitä

Jukolan viesti järjestetään jo viikon päästä maailman-cup avauksesta. Karppiselle on suunniteltu kuudetta osuutta kivenkovassa Ikaalisten joukkueessa.

– Meillä on hyvä joukkue. Jos vaan saamme kaikille perushyvät suoritukset, niin meillä on mahdollisuuksia ainakin kymppisakkiin.

Viime kesänä Lahdessa joukkue oli lopputuloksissa 31:s.

Muhoslaisella maatilalla varttunut Aleksi Karppinen opiskelee tällä hetkellä fysioterapeutiksi Joensuussa. Aiemmin myös hiihtosuunnistuksessa pärjännyt kestävyysurheilija on viime vuosina asettanut panoksensa pelkästään suunnistukseen.

Tavoitteellisen urheilijan seuraava etappi Jukolan jälkeen on juhannuksen tietämillä, jolloin on mahdollista antaa näyttöjä MM-katsastuksissa. Östfoldin MM-kisojen tuttuihin maastoihin on kuitenkin tiukka seula. Pitkälle matkalle valitaan vain kaksi miessuunnistajaa ja keskimatkalle kolme.

– MM-paikka vaatisi jopa ihmeitä, Karppinen tunnustaa.

Oululaisseuran Sari Anttonen hyvässä vireessä

Oululaista SK Pohjantähteä edustava Sari Anttonen on yksi suomalaisnaisista, joka osallistuu maailmancup-avauksessa sekä maastomatkoille että sprinttiin.

Anttosen viime kautta sotkivat sairastelut, mutta nyt vuoden 2016 MM-viestimitalisti on saanut valmistautua kesään optimaalisesti.

– Tilanteeni on hyvä. Talvi meni tosi hyvin, ja pysyin terveenä.

Osoituksena hyvästä kunnosta Anttonen toi Pohjantähden naiset johtoasemassa ensimmäiseen vaihtoon Tiomila-viestissä huhtikuun lopulla.

– Ei ollut helppoa tulla yksin kärjessä. Olen katsonut juoksua videolta ja hakenut siitä tsemppiä muihin kisoihin, Anttonen paljasti.

Pohjantähden naisten kauden seuraava viestitavoite on viikon päässä juostava Venlojen Viesti Kangasalla. Neljäosuuksiseen viestiin osallistuvat Anttosen lisäksi Sofia Haajanen, Anna Haataja ja Heini Wennman.

– Neljä naista ovat tällä hetkellä kaikki ehjiä ja terveenä. Meillä on sen verran kova joukkue, että pyrimme taistelemaan palkintopallisijoituksesta.

Anttosen henkilökohtaisen kauden päätavoite löytyy elokuulta. Lajin MM-kisat järjestetään Norjan Östfoldissa.

Maailmancup alkaa tänä kesänä Vihdissä Länsi-Uudellamaalla. Nuuksion kansallispuiston maastossa kisataan lauantaina keskimatka ja sunnuntaina takaa-ajokisa pitkällä matkalla.

Tiistaina on vuorossa sprinttiviesti Helsingin ydinkeskustassa.

Marika Teini harjoitellut paljon Norjassa

Viime kauden paras suomalaissuunnistaja Marika Teini on joutunut mukauttamaan harjoitteluaan EM-voitossa tulleen jännevamman takia. Pohjantähdestä norjalaiseen Halden SK:hon vaihtanut Teini on satsannut laadukkaisiin harjoituksiin MM-maastotyypissä.

– Maailmancup-viikonloppu on itselleni tavallaan kauden avaus, johon lähdetään katsomaan mikä taso on nyt ja mitä pitää tehdä ennen MM-kisoja.

Pohjantähdestä maailmancup-avaukseen osallistuvat myös Anna Haataja ja täksi kaudeksi oululaisseuraan siirtynyt Sari Anttonen.

Helsingin Suunnistajia edustava, Rovaniemeltä lähtöisin oleva Olli Ojanaho odottaa innolla maailmancupin startteja. Nilkkavamma vaikutti kevään ohjelmaan, mutta vaiva on jo paranemaan päin.

– Olen treenannut viime vuosina Nuuksion eri maastoissa, ja maailmancupiin on luvassa monipuolista maastoa. Se voi välillä tuntua helpolta, mutta kannattaa varautua pahoihin rastipisteisiin ja olla tarkkana joka rastilla, Ojanaho pohtii.