Maalivahti Pennaselle jatkosopimus AC Oulun kanssa: "Olen iloinen, että sopimukseen päästiin hyvissä ajoin"

Jalkapallon Ykkösessä pelaava AC Oulu on tehnyt vuoden mittaisen jatkosopimuksen maalivahti Juhani Pennasen kanssa. Oulunsalon Pallon kasvatti oli viime kaudella AC Oulun ykkösvahti. 25-vuotias Pennanen pelasi aiemmin OPS:ssa ja PS Kemissä, jossa hänelle merkittiin tilastoihin 22 liigaottelua.

– Itselläni oli koko ajan ajatus, että haluan jatkaa AC Oulussa. Olen iloinen, että sopimukseen päästiin hyvissä ajoin. Henkilökohtaisena tavoitteenani on ottaa isoja askelia pelaajana, Pennanen toteaa.

AC Oulun urheilutoimenjohtaja Markus Heikkinen on tyytyväinen, sillä joukkue on saanut kiinnitettyä haluamiaan avainpelaajia. Pennanen pelasi viime kaudella yhtä vaille kaikki ottelut Ykkösessä.

– Juhanilla on takanaan tasaisen varma kausi. Meidän tavassamme pelata maalivahdilla on iso rooli avaamisessa. Hän ohjaa peliä äänekkäästi ja on varma otteissaan, Heikkinen kommentoi.