Kärkinimenä Kanadan juniorisarjaan varatulla Kasper Puutiolla on edessä iso elämänmuutos – Kärppäkasvatti luultavasti lähdössä Kanadaan jo ensi kaudeksi: ”Unelmien eteen pitää tehdä uhrauksia”

Kärppäkasvatti Kasper Puutiosta tuli torstaina pidetyssä Kanadan juniorisarja CHL:n varaustilaisuudessa vasta kaikkien aikojen toinen koko varaustilaisuuden ensimmäisenä pelaajana huudettu suomalainen.

Puolustaja Puution nappasi perinteikäs junioriseura Swift Current Broncos, jonka riveissä NHL-sopimuksen tänä keväänä allekirjoittanut Aleksi Heponiemi tehtaili toissakaudella yli sata tehopistettä.

– Varaus lämmitti mieltä ja siitä sai paljon lisää virtaa omaan tekemiseen. Sarja on juniorijääkiekkoilussa kaikkein merkittävin ja seura on hyvä, Puutio pohdiskeli perjantaina Oulujoelta kesken kesäisen kalareissun.

Aiemmin suomalaisista ainoastaan kuusi kautta NHL:ssä Pittsburgh Penguinsissa kiekkoillut Olli Määttä on yltänyt maineikkaan junioriliigan ykkösvaraukseksi.

– Osasin odottaa, että nimi tulee jossain vaiheessa, mutta ykköspaikka yllätti.

Puution lisäksi Kärpistä varattiin hyökkääjä Oliver Suni (44) sekä puolustajat Ville Ottavainen (35) ja Kalle Loponen (101).

Suni ja Ottavainen saattavat pelata jo ensi kaudella Pohjois-Amerikassa. Sinne tähyää tiukasti myös ensimmäisenä varattu Puutio.

– Pitää katsoa, miten asiat järjestyvät, mutta ihan hyvältä vaihtoehdolta se tällä hetkellä vaikuttaa, Puutio puntaroi Pohjois-Amerikkaan lähtöä.

Ehta kärppäkasvatti

Puolustaja Puutio on ehta Kärppien juniorimyllyn tuotos. Vaasassa syntynyt, mutta jo vajaan vuoden vanhana Ouluun muuttanut Puutio käväisi ensimmäisen kerran Kärppien kiekkokoulussa jo alle kouluikäisenä.

– Kokeilu jäi lyhyeksi, koska kukaan ei syöttänyt minulle, enkä halunnut vain luistella siellä, Puutio hymähtää.

– Koulussa kuitenkin jo ekaluokalla päätimme parhaan kaverini kanssa käydä vielä yksissä treeneissä. Tässä sitä nyt ollaan.

Kasvattajaseurastaan puolustajalupauksella on pelkästään positiivista sanottavaa. Puutio kehuu Kärppien perinteet, toimintatavat ja seuran ihmiset maasta taivaisiin.

Valmentajista erityismaininnan saavat viimeisimmät luotsit Tuomo Räty, Antti Aarnio sekä viime kaudella valmennusoppia A-junioreissa jakanut Ville Mäntymaa.

– Kaikilta olen saanut vähän erilaisia eväitä. Toisilta pelillisiä, toisilta taas enemmän henkisiä, Puutio kiittelee.

Edessä iso elämänmuutos

Vasta kesäkuun alussa 17 vuotta täyttäneelle nuorelle pojalle on luonnollisesti iso elämänmuutos muuttaa yksin toiselle puolella maapalloa vieraaseen maahan.

– Kyllä se kovalta kuulostaa 17-vuotiaalle lähteä rapakon taakse ja olla siellä itsekseen. Silti se kuulostaa myös hienolta mahdollisuudelta ja unelmien eteen pitää tehdä uhrauksia.

Pohjois-Amerikassa junioripelaajat sijoitetaan tavallisiin perheisiin asumaan. Se helpottanee hieman puheliaan Puutionkin sopeutumista vieraaseen ympäristöön. Usein pelaajat ja perhe kiintyvät pitkän yhteiselon aikana kovastikin toisiinsa.

– He ruokkivat, pesevät pyykit ja tarjoavat katon pään päälle. Itse tykkään puhua paljon, joten on hyvä olla myös juttukavereita saman katon alla. Samalla siinä on jokin turva olemassa, Puutio iloitsee.

Calgaryn ja Winnipegin välisen valtatien varrella sijaitseva alle 20 000 asukkaan paikkakunta on kirjaimellisesti keskellä ei mitään. Calgaryyn on matkaa yli 500 kilometriä, Winnipegiin yli 800. Talvet ovat pitkiä ja kylmiä.

Puutio on saanut paikkakunnasta ja seurasta paljon tietoa paitsi Heponiemeltä myös monivuotiselta joukkuekaveriltaan Joona Kiviniemeltä, joka kiekkoili jo viime kauden Swift Broncosin sinivihreissä väreissä.

– Kaupunki on pieni, eikä siellä kuuleman ole muuta elämää kuin jääkiekko. Eipä se minua haittaa, sillä ei sinne mennä kaupunkia katsomaan vaan tulosta tekemään, Puutio napauttaa päättäväisesti.

Puolustaja muistelee Heponiemen ja Kiviniemen asuneen kanadalaiskaupungissa saman isäntäperheen luona peräkkäisinä vuosina.

– Molemmat ovat kehuneet sitä, miten heitä kohdeltiin siellä. Ihmiset välittävät pelaajista, valmennus on hyvä ja ympäristö muutenkin hieno.

Ensi kesänä NHL-varaus

Pohjois-Amerikkaan nuorukainen haluaa lähteä nimenomaan kehittymään. Hän näkee Kanadan juniorisarjan monella tapaa kotimaisia vaihtoehtoja parempana.

Puutio on ensi kesänä NHL-varausiässä. Puolustaja ei edes yritä kiistää, etteikö vuoden päästä edessä siintävä varaustilaisuus pyörisi jo mielessä.

– Unelmat on mahdollista saavuttaa, oli varausnumero mikä tahansa tai vaikkei varausta tulisi lainkaan. Loppuviimein merkitystä on vain sillä, miten jaksaa tehdä töitä ja uskoa itseensä.

– Minä olen pienestä pitäen unelmoinut pelaavani NHL:ssä ja suunnitellut olevani vieläpä hyväkin siellä. Varaus on vain pieni pätkä polkua sinne.

Oulujoella jossain Oulun ja Muhoksen välillä veneen keulassa rennosti, mutta ikäisekseen varsin kypsästi uraansa pohtineen Puution ääni terävöityy ja fokus karkaa hetkeksi haastattelusta.

– Kaverilla on kala kiinni, puolustaja huikkaa innoissaan puhelimeen.

On aika päästää nuori mies nauttimaan kesäisestä viikonloppuillasta ja lataamaan akkujaan, sillä edessä on pitkä ja työntäyteinen talvi.

Todennäköisesti myös iso elämänmuutos ja hyppy suureen tuntemattomaan.