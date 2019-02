"Jonkun tehtävä on viilettää ja innostaa muita" – Elämänura-palkinnon saaneen Seppo Sammelvuon kalenteri on ollut täynnä urheilun johtotehtäviä

Seppo Sammelvuo on ollut monessa mukana urheilun saralla. Suomen lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo on hänen poikansa. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Urheilu on vienyt, ja Seppo Sammelvuo on mennyt tehtävästä toiseen. Pudasjärveläisen ansioluettelossa riittää sivuja. – Eihän näitä yksin tee kukaan, mutta jonkun tehtävä on viilettää ja innostaa muita. Sammelvuo, 74, sai perjantai-iltana Pohjois-Poh...

Haluatko lukea koko jutun? Kaleva Digi -tilaajana saat: Lukuoikeuden kaikkiin Tähtijuttuihin

Kalevan näköislehdet joka päivä Jatka Tilaa Kaleva Digi ja pääset lukemaan rajoituksetta myös muita tähtijuttuja ja Kalevan näköislehtiä eKalevassa. Kaleva Digi nyt hintaan 9,90 € / 1 kk

tai kestotilauksena 30 € / 2 kk + 1 kk ilmaiseksi. Jatka Onko sinulla jo Kaleva-tili? Kirjaudu