Japanin Ryoyu Kobayashi hallitsi mäkiviikkoa alusta loppuun – Antti Aalto jäi sijalle 30

Japanin Ryoyu Kobayashi teki tempun, jossa häntä ennen vuosien saatossa olivat onnistuneet vain Saksan Sven Hannawald ja Puolan Kamil Stoch. Kobayashista tuli kautta aikain kolmas mäkihyppääjä, joka on voittanut saman kauden aikana kaikki neljä Keski-Euroopan mäkiviikon kilpailua.

Sunnuntaina hypätyssä Bischofshofenin päätöskisassa Kobayashi oli avauskierroksen jälkeen neljäntenä, mutta toisen kierroksen 137,5-metrinen hyppy nosti hänet voittajaksi. Avauskierroksella japanilainen hyppäsi 135 metriä.

Toiseksi Bischofshofenissa liiteli Puolan Dawid Kubacki ja kolmanneksi Itävallan Stephan Kraft. Kobayashi oli lopulta myös päätöskisassa ylivoimainen, sillä hän keräsi 282,1 pistettä, kun Kraftin potti oli 268,3.

Antti Aalto oli avauskierroksen jälkeen mukavasti 13:ntena, mutta putosi toisella kierroksella sijalle 20. Aallon hypyt kantoivat 125 ja 123 metriä. Andreas Alamommo epäonnistui avaushypyssään, jäi 49:nneksi ja putosi toiselta kierrokselta.

Vaikka Japanista on tullut vuosikymmenten saatossa loistavia mäkimiehiä, Kobayashi on vasta toinen japanilainen, joka on voittanut mäkiviikon. Ensimmäisenä temppuun ylsi Kazuyoshi Funaki kaudella 1997–98.

Kobayashi oli mäkiviikon kokonaispisteissä ylivoimainen, sillä hän keräsi 1 098 pistettä. Toiseksi yltänyt Saksan Markus Eisenbichler ylsi 1035,9 pisteeseen. Mäkiviikon kolmonen oli Itävallan Stephan Leyhe.

Aalto oli kokonaiskisassa sijalla 30 ja Alamommo 59:s.