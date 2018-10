Jalkapallon oma Skoda-cup nosti Huuhkajat lentoon

Vaikka kyseessä olikin kenties jutun alussa leikkimielinen nokittelu, niin totean silti. Jääkiekon MM-kisat on ja pysyy B-maajoukkuetapahtuma. Tämä meneillään oleva jalkapallon Kansojen liiga on tehty eräänlaiseksi bonus-lohkovaiheeksi, joka avaa mahdollisuuden päästä oikeasti sinne arvokisoihin, jossa sitten pelaa kaikki maanosan parhaat joukkueet ja pelaajat. Vaikka kyseessä onkin vain lajin yhden maanosan mestaruuskisat, niin silti se on tapahtumana sata kertaa suurempi juttu kuin jääkiekon MM-kisat, jotka ovat sivutuotteena usein järjestettävässä maassaankin, kun muu urheilu siellä vie päähuomion.