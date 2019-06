”Veini sai niin kovan sopimuksen kuin tulokas voi ylipäätään saada” – NHL-sopimuksen tehnyt Vehviläinen jatkanee Kärpissä, jos paikka NHL:stä ei aukea

Kärppien kauhuskenaario kävi tiistai-iltana toteen, kun kaksi kautta pikkupetojen ykkösmaalivahtina torjunut Veini Vehviläinen teki kahden vuoden NHL-sopimuksen Jarmo Kekäläisen johtaman Columbus Blue Jacketsin kanssa.

Kalevan tiistai-iltana tavoittama Vehviläisen pelaaja-agentti Jarmo Kork päivitteli NHL-seuran julkaisuintoa, sillä agentin mukaan nimet eivät ole vielä sopimuspapereissa.

– Käytännössä kaikki on kuitenkin selvää. Veini sai niin kovan sopimuksen kuin tulokas voi ylipäätään saada. Sekin kertoo jotain Columbuksen kiinnostuksen tasosta, tyytyväinen pelaaja-agentti hykerteli.

Columbuksen maalivahtitilanne on tällä hetkellä sekava. Seuran monivuotinen tähtivahti Sergei Bobrovski on lähtökuopissa. Pitkäaikainen kakkosvahti Joonas Korpisalo kyttää ykköstorjujan paikkaa, ja seuralla on Vehviläisen lisäksi monta muutakin nuorta lupausta kasvamassa.

Korkin mukaan Vehviläinen lähtee Pohjois-Amerikkaan taistelemaan pelipaikasta. Jos paikka NHL:n puolella ei kuitenkaan aukea, Vehviläinen pelannee agentin mukaan ensi kaudella todennäköisesti Kärpissä.

– Veini on mennyt Kärpissä huimasti eteenpäin ja tuntee kiitollisuutta seuraa kohtaan. Jos paikka ylhäällä ei aukea, niin hän toivoo pelaavansa vielä ensi kauden Kärpissä, Kork sanoo.

Puhelinlangat kuumana Columbukseen

Vehviläisen lähtö jättäisi Kärpät tukalaan tilanteeseen. Oululaisjoukkueen ensi kauden suunnitelmissa maalivahtiduon muodostivat Vehviläinen ja nuori lupaus Justus Annunen.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Ahon mukaan seura työstää tilannetta omalta osaltaan jatkuvasti.

– Olemme soitelleet ristiin rastiin Kekäläisen kanssa viime päivät, Aho paljastaa.

Aho kertoo Kärppien varautuneen Vehviläisen mahdolliseen lähtöön ja kartoittaneen maalivahtimarkkinoita jo hetken aikaa, joten aivan nollasta oululaisseuran ei tarvitse lähteä liikkeelle.

Aho ei halua asettaa uuden ykköstorjujan metsästykselle mitään kiveen hakattua aikataulua.

– Ennen kauden alkua joka tapauksessa, urheilutoimenjohtaja tyytyy toteamaan.