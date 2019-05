Vehviläinen, Leskinen, Ohtamaa, Jokinen – Puolustajaa ja paria hyökkääjää metsästävän Kärppien ympärillä vielä paljon kysymysmerkkejä

Hopeaan kautensa päättäneen Oulun Kärppien valmistautuminen uuteen sesonkiin alkaa tulevana maanantaina. Ensimmäisenä asialistalla on aloituspalaveri, jonka jälkeen normaalit arkirutiinit lähtevät rullaamaan omalla painollaan.

Ensimmäisellä harjoitusviikolla kaikki pelaajat eivät ole vielä mukana, mutta toisella viikolla jokainen sopimuksenalainen pelaaja kesän Kanadassa viettävää Shaun Heshkaa ja MM-kisojen takia kesäkuun yhteisharjoituksista vapautuksen saanutta Michal Kristofia lukuun ottamatta on jo harjoitusringissä.

Kärpistä lähti kauden päätteeksi jälleen monta kärkipelaajaa etunenässä puolustajat Jani Hakanpää sekä Teemu Kivihalme ja hyökkääjät Nicklas Lasu, Rasmus Kupari sekä Aleksi Heponiemi.

Frölundaan palaavaa Lasua lukuun ottamatta kaikki edellä mainitut suuntaavat ensi kaudeksi Pohjois-Amerikkaan.

– Kuparin lähtö oli selvä koko ajan ja tiesimme hyvissä ajoin myös Heponiemen, Kivihalmeen ja Hakanpään NHL-sopimukset. Lasukin kertoi meille heti oman päätöksensä, kun oli sen tehnyt, joten tiesimme senkin hyvissä ajoin, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kertaa lähtijöitä.

Kärpät julkisti muutama viikko sitten läjän omien junioreiden liigasopimuksia sekä paluumuuttaja Janne Pesosen ja ruotsalaispuolustaja Ludwig Byströmin sopimukset.

Seuraavia sopimusuutisia Aho lupailee kesäkuun aikana.

– Muutamaan kysymysmerkkiin saadaan varmasti vastaukset nyt, kun MM-kisat loppuivat, Aho taustoittaa.

Sentteriosasto jo selvillä?

Urheilutoimenjohtaja paljastaa Kärppien hakevan enää kahta laitahyökkääjää ja yhtä puolustajaa, jos yllätyksiä ei uusien lähtijöiden muodossa enää tule.

Kärppien kärkisenttereinä pelaavat Ahon mukaan Michal Kristof sekä yli kymmenen vuoden jälkeen Ouluun palaava Janne Pesonen.

– Pesonen on monikäyttöinen pelaaja, mutta meillä hän on lähtökohtaisesti sentteri. Hän on pelannut viime vuodet keskellä, kuten myös viimeksi maajoukkueessa pelatessaankin, Aho muistuttaa.

Kaksikon takana keskikaistan pelipaikoista kilpailevat Miska Humaloja, Tino Metsävainio, Jesse Koskenkorva sekä vasta 16-vuotias superlupaus Aatu Räty.

Osala ei jatka, Leskisen ja Jokisen tilanne auki

Vain vuoden Oulussa viihtynyt Heponiemi karkasi kesken sopimuskautensa NHL:ään. Laitahyökkääjistä myös Jussi Jokisen, Oskar Osalan sekä Ville Leskisen sopimukset päättyivät kevään seitsemänteen finaaliin.

– Se on varmaa, ettei Osala jatka. Jokisen tilanne on puolestaan vielä auki, Aho kertoo.

Mielenkiintoisin on Liigan pistepörssin voitosta kalkkiviivoille saakka taistelleen Leskisen tilanne. Ahon tietojen mukaan Leskinen ei ole tehnyt vielä sopimusta ensi kaudesta, eikä jatko Kärpissä ole täysin poissuljettu vaihtoehto.

– Meillä on hyvä dialogi hänen kanssaan. Ehdottomasti haluaisimme hänet pitää, mutta Ville on nyt itse sen asian päällä, urheilutoimenjohtaja muotoilee.

Ohtamaa edelleen kysymysmerkki

Puolustuksesta Kärpät menetti kakkospakkiparinsa Jani Hakanpää – Teemu Kivihalme. Kaksikon paikkaaminen on vaikea tehtävä, mutta Byström yrittää täyttää Kivihalmeen jättämän aukon.

– Monelta suunnalta kaiveltiin tietoa Byströmistä ja hyvä palaute tuli niin Ruotsista kuin Floridastakin. Hän on nykyaikainen dynaaminen puolustaja, joka luistelee hyvin ja pystyy pelaamaan roolissa kuin roolissa.

Kärppäkapteeni Atte Ohtamaa oli loppukeväästä siirtohuhujen kohteena. Ohtamaalla on mahdollisuus vuoden ulkomaanvisiittiin viisivuotisen sopimuksensa puitteissa.

Kärpät on kapteenin tilanteesta toistaiseksi niukkasanainen.

– Ohtamaan tilanne on auki, Aho tyytyy toteamaan.

Kärpät toivoo Vehviläisen jäävän

Kärppien suunnitelmissa oululaisten maalivahtikaksikon muodostaa ensi kaudella Veini Vehviläinen sekä Justus Annunen.

Tilanne on kuitenkin kinkkinen, koska ykkösvahti Vehviläisen siirtyminen Pohjois-Amerikkaan ei ole missään nimessä poissuljettu vaihtoehto.

– Olemme (maalivahtivalmentaja Ari) Hillin kanssa kartoittaneet maalivahteja ja tiedostamme tilanteen. Ei tässä kuitenkaan voi varastoon tehdä sopimuksia, Aho tuskailee.

Kaksi vahvaa kautta Liigassa pelannut Vehviläinen on Columbus Blue Jacketsin varaus. Jarmo Kekäläisen johtaman Columbuksen maalivahtitilanne ensi kauden suhteen on kuitenkin täysin levällään. Kesän aikana voikin tapahtua mitä tahansa.

– Keskustelemme Columbuksen kanssa, vaikka Vehviläinen tekisikin NHL-sopimuksen. Veini voisi ehkä silti pelata meillä, Aho arvelee.

Maalivahtikriisin ainekset

Selvää on, että nuorelle Annuselle on piirretty selkeä rooli liigajoukkueesta ensi kaudeksi. Kärpät poikkeaa näin vuosikausia vallinneesta linjastaan, sillä pikkupedoissa on totuttu näkemään kaksi Liigassa jo kannuksensa hankkinutta kiekonpysäyttäjää.

– Toisaalta, onko meillä ollut tuollaista talenttia omissa junioreissa pitkään aikaan, Aho kysyy.

– Annunen on Liigassa toki katsomaton kortti, mutta Hillin ja valmennusjohdon mielestä hän pystyy pelaamaan Liigaa ensi kaudella.

Kärpät ottaa maalivahtikysymyksessä mielestään hallitun riskin. Vehviläisen varaan laskemalla kärppätoimistolla täytyy olla vahva luotto siihen, että Vehviläinen pelaa vielä vuoden Oulussa.

Kärppien maalivahtitilanne on kuitenkin piikki urheilutoimenjohtajan lihassa niin kauan kunnes Vehviläisen tilanne selkiytyy. Jos Vehviläinen katoaisi esimerkiksi elokuun alussa Pohjois-Amerikkaan, olisi korvaavan ykkösmaalivahdin löytäminen äärimmäisen vaikea tehtävä.

Se voi olla sitä jo nyt, sillä terävin kärki tekee sopimuksensa hyvissä ajoin.

– Täytyy uskoa, että maalivahdin pystyisi löytämään vielä silloinkin, juhannuksena kesäloman viettoon suuntaava Aho huokaa.

Urheilutoimenjohtajan lomat palavat kuitenkin välittömästi, jos maalivahtitilanne räjähtää silmille kesken kuumimman kesän.