Tappara kaatoi Kärpät toistamiseen, peli ratkesi voittolaukauksilla – Mäntylän ulosajo kuumensi tunteita Raksilassa

Raksilassa pelattiin lauantai-iltana jääkiekkoliigan kärkikamppailu, kun sarjaykkönen Tappara haastoi kello 18:30 alkaneessa ottelussa sarjakakkosen Kärpät.



Joukkueet kohtasivat ensimmäisen kerran tällä kaudella vajaat kolme viikkoa sitten Tampereella. Peli oli tasan vielä päätöserään lähdettäessä, mutta kolmannessa erässä Tappara ratkaisi voiton kahdella maalilla minuutin sisällä.



Kärpät ei ole tuon Tampereen pelin päätöserän jälkeen päästänyt yhtään maalia pelaamissaan neljässä liigaottelussa. Seuraennätys on jo rikkoutunut, ja Tappara-pelissä Kärpillä on mahdollisuus kirjauttaa myös liigaennätys uusiksi.



Oululaisten kokoonpanossa on kolme tuoretta miestä perjantain Jukurit-peliin verrattuna. Perjantaina huilanneet Jari Sailio, Radek Koblizek ja vielä kiikaritehoilla pelaava Michal Kristof palaavat pelaavaan kokoonpanoon kärkikamppailussa. Kärppien maalia vartioi Patrik Rybar.



Tapparasta oululaisyleisön suurin mielenkiinto kohdistuu toissa kaudella kärppäpaidassa Liigan maalikuninkuuden voittaneeseen Charles Bertrandiin. Rasnkalaishyökkääjä on ollut tehokas myös kirvespaidassa, sillä Bertrand on Liigan pistepörssissä sijalla neljä.



Lauantain Tappara-peli on kärppäkonkari Mika Pyörälän 600. liigaottelu.

1. erä

Kärppien ja Tapparan ensimmäinen erä oli vahvasti kotijoukkueen hallussa, mutta ainoan maalin onnistui tekemään Tappara. Näin Kärppien nollapeliputki jäi 269 minuutin 54 sekunnin mittaiseksi.

Kärpät aloitti vahvan paineistuksen heti alusta saakka. Tapparalla oli vaikeuksia rakentaa kontrolloituja hyökkäyksiä, eikä Rybarilla kärppämaalilla ollut juuri töitä. Heti avauserän alkupuolella Jari Sailio pääsi yllättäen läpi yrittämään johtomaalia, mutta yritys epäonnistui.

Kärpät pääsi ylivoimalle 13 minuutin pelin jälkeen, kun Tapparan Teemu Suhonen löi kiekon katsomoon ja lähti istumaan pikkukakkosta pelin viivyttämisestä. Ensimmäisen pakkopeliminuutin vaarallisimman paikan sai Tappara, kun vieraat pääsivät ylivoimahyökkäykseen Jesse Puljujärven huolimattoman sutaisun takia. Rädyn veljesten tähdittämä kakkosylivoima puolestaan hätäili hieman liikaa oman pelinsä kanssa.

Tappara siirtyi johtoon erän viimeisellä neljännekselle, kun kärppäpuolustuksella sattui kohtalokas uinahdus. Topi Niemelä säntäsi oman maalin edestä kulmaan ja maalin eteen jäi Patrik Virta täysin yksin. Eipä aikaakaan kun kiekko pelattiin Virralle, jolla oli helppo työ viedä vieraat johtoon.

Kärppien hallinasta kertoo myös maalivahtien torjunnat. Rybarille kärppämaalilla kirjattiin vain kolme torjuntaa. Michael Garteig vieraiden maalilla joutui torjumaan peräti 16 kertaa.

2. erä

Kärpät ei ollut toisen erän alussa yhtä dominoiva kuin avauserässä. Oululaiset pääsivät kuitenkin nopeasti ylivoimalle vierasvahti Garteigin otettua pikkukakkosen kampituksesta. Ylivoima oli heikkoa, eikä Kärpät saanut juuri minkäänlaista painetta vieraiden maalille.

Hetkeä myöhemmin illan juhlakalu Mika Pyörälä otti kostojäähyn ja Kärppien edelleen täydellinen alivoima murtui viimein Jere Karjalaisen viimeisteltyä ylivoimaosuman vieraille.

Kärppien Juho Lammikko huudatti kotiyleisöä iskemällä kavennusmaalin Tapparaa vastaan.

Kärpät joutui maalin jälkeen uudestaan alivoimalla Rybarin otettua jäähyn, mutta alivoimalla iski Juho Lammikko, joka nosti kotijoukkueen vieraiden kompuroinnin jälkeen maalin päähän.

Erän jälkimmäisellä puolikkaalla Kärpät painosti taas vahvasti ja tunteet nousivat Tapparan maalin edessä taistellessa moneen kertaan. Ottelussa alkoi olla todellista kärkikamppailun tunnelmaa.

Aivan erän lopulla Kärpät pääsi vielä ylivoimalle Kristian Kuuselan otettua kampitusjäähyn. Vajaat puoli minuuttia ennen erätaukoa Jesse Puljujärvi laukoi Kärpät tasoihin tarkalla rannelaukauksella.

Kahden erän jälkeen maalivahtien torjunnat ovat: Rybar seitsemän, Garteig 30.

Liigan kärkikamppailua on seuraamassa 6400 katsojaa, joten Raksila on loppuunmyyty.

3. erä

Kärpät aloitti päätöseränkin vahvasti, mutta viiden minuutin pelin jälkeen Tappara sai pari paikkaa, joista pahimmassa kiekko ohitti jo Rybarin, mutta pysähtyi tolppaan.

Ennen erän puoliväliä Kärppien ykkösketju pyöritti peliä pitkät pätkät tasaviisikoin kuin ylivoimalla, mutta painavat laukaukset viuhuivat useimmiten ohi maalin.

Vauhti jatkui erässä äärimmäisen kovana. Etenkin Kärpät janosi johtomaalia ja välillä yritystä oli jäällä enemmän kuin ajatusta. Lammikon johtama ykkösketju painoi pelin hyökkäyspäähän jatkuvasti, mutta tulituki muilta ketjuilta jäi vaisuksi.

Viisi minuuttia ennen kolmannen erän loppua Tapparan Tuukka Mäntylä niittasi Kärppien Radek Koblizekin laitaan. Mäntylä sai pelirangaistuksen ja Kärpät lähes päätöserän loppuun kestävän ylivoiman.

Mäntylälle annosteltiin päähän kohdistuneesta taklauksesta 5+20 minuutin rangaistus.

Viiden minuutin pakkopeli ei tuonut tulosta ja pelissä edettiin jatkoajalle, joka ei myöskään tuonut ratkaisua. Pitkässä voittolaukauskilpailussa voiton Tapparalle ratkaisi Niko Ojaniemi.

Ottelu ratkesi Tapparan voitoksi lukemin 2-3.