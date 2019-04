Rintaansa nyrkillään fanien edessä takonut Vehviläinen saattoi pelata viimeisen pelinsä Raksilassa: ”Halusin näyttää kärppäsydäntä”

Onko oikein että Telian "asiantuntija Lehkonen" on noin puolueellinen? Johtuuko se siitä, että Kärpät on pohjoisesta ja tietenkin mestaruus pitäisi Lehkosen mielestä tulla etelään. Ja tulihan se "asiantuntijan" kanta Kärppiin selväksi eräässä ohjelmassa kun mikki jäi vahingossa päälle ja "asiantuntijan" kiroilu ja Kärppä-viha tuli kaikille kuulijoille selväksi.

Mikäli Lehkonen jatkaa ensi kaudella, olemme sopineet että laitamme kehoituksen ettemme osta enää Telian liikapassia ja joilla on Telian liittymiä vaihtavat toiseen operaattorin. Ja meitä on paljon.

Kyllä oli vastenmielistä kuunnella pelin kommentointia kun se oli noin puolueellinen.