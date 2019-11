Mestarivalmentaja Mikko Manner jatkaa Kärppien päävalmentajana – "Koin, että minulla on vielä vuoden verran annettavaa Oulun Kärpille"

No näillä nyt mennään vielä seuraavakin kausi.

Hyvin on Kärpät kokonaisuutena seurana, joukkueena pärjänneet jo vuosia.

Tänne on löytynyt tähän saakka aina motivoituneita pelaajia ja hyviä valmentajia.

Niin myös uskon jatkossakin olevan.

Yksipelaaja ja valmentaja ovat 1-2/22-osaa koko joukkueesta.

Kukaan ei ole korvaamaton sen aika on näyttänyt ja näyttää aikanaan meille kaikille.