Loukkaantuneen Radek Koblizekin filmaamisella vihjaillut tapparapuolustaja nimitteli kärppäpelaajia rotiksi – Käski Koblizekin hengitellä pussiin

Tapparan amerikkalaispuolustaja Ben Bloodin sosiaalisen median käyttäytyminen lähti sunnuntaina pahasti laukalle. Toisena osapuolena oli Kärppien tshekkihyökkääjä Radek Koblizek.

Sunnuntainen twitter-viestittely juonsi juurensa parin viikon takaiseen Kärppien ja Tapparan väliseen liigakamppailuun, jossa kirvesrintojen Tuukka Mäntylä taklasi Koblizekia voimalla kaukalon päädyssä.

Hits him clean between the shoulders in the chest. Dude pops up right away looks at ref sees his hand is up & starts acting. Super intense close game let the men play!!!!!!! https://t.co/eFGpv2UNbS