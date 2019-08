Liiga kokeilee jääkiekon kansainvälisistä säännöistä poikkeavia uusia tulkintoja – "Maalitilanteet pystytään käymään nykyisellään läpi entistä tarkemmin"

Kotimaan jääkiekkoliigassa noudatetaan pääsääntöisesti Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) sääntökirjaa. Muutamien sääntöjen kohdalla Liigan tulkinta kuitenkin eroaa IIHF:n vastaavasta.

Liiga tiedottaa, että kaudelle 2019–20 sääntöihin on tehty tarkennuksia, joiden toimivuutta testataan kauteen valmistavissa otteluissa.

Yksi muutoksista koskee tilannetta, jossa maalivahti on maalialueellaan ja kiekko kimpoaa maaliin maalialueella olevan kenttäpelaajan mailasta tai vartalosta. IIHF:n sääntöjen mukaan maalia ei hyväksyttäisi.

Liigan uuden tulkinnan mukaan maali hyväksytään, jos pelaaja on maalialueella, mutta ei millään tavalla häiritse maalivahtia visuaalisesti tai fyysisesti ja kiekko kimpoaa pelaajan mailasta tai vartalosta maaliin tai pelaaja ohjaa kiekon maaliin mailallaan tai luistimellaan.

Liiga-seurojen urheilutoimenjohtajat, päävalmentajat sekä jääkiekkoliiton ja pelaajayhdistyksen edustajat kokoontuivat heinäkuussa pohtimaan sääntötulkintoihin esitettyjä muutoksia.

– Halusimme kuulla nimenomaan pelin osaajien mielipiteet ja muutosesitykset uusista tulkintaehdotuksista. Meille on ehdottoman tärkeää kuulla ja tietää, kuinka he näkevät mahdollisten muutosten toimivuuden käytännön tasolla, Liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn kertoo Liigan verkkosivuilla.

– Viime kaudella saimme tilannehuoneen käyttöömme. Olemme nyt sen tuomia kokemuksia rikkaampia. Toimintaa arvioitaessa olemme huomanneet, että kaikki IIHF:n säännöt eivät kohtaa tekniikkamme suomien mahdollisuuksien kanssa. Esimerkiksi maalitilanteet pystytään käymään nykyisellään läpi entistä tarkemmin. Uusilla sääntötulkinnoilla haluamme edistää jääkiekkoa maalintekopelinä, Rönn jatkaa.

Uudet sääntötulkinnat käsiteltiin Liigan johtoryhmässä, joka päätti niiden kokeilujakson kauteen valmistavien otteluiden aikana. Sääntöjen voimaantulon runkosarjan otteluissa vahvistaa liigahallitus elokuun lopulla.

Liigan kokeiluun ottamat sääntötulkintojen muutokset:

1. Maalialueen vaikutus maalintekoon / maalin hylkääminen

IIHF:n sääntö: Maalialue on kolmiulotteinen ja kaikki sitä koskevat säännöt eivät koske pelkästään jäässä olevaa sinistä aluetta, vaan tilaa sinisen jääalueen kohdalla aina ylärimaan ylätasoon asti. Jos hyökkäävä kenttäpelaaja asettuu maalialueelle estäen maalivahdin näkökenttää, mutta hyökkäävä kenttäpelaaja ei ota fyysistä kontaktia maalivahtiin ja tilanteessa tehdään maali, sitä ei hyväksytä.

Liigan uusi tulkinta: Maalialueen kolmiulotteisuus poistuu määräävänä tekijänä visuaalisen häirinnän osalta. Luistinten asema on jatkossa määräävänä tekijänä. Mikäli pelaajan molemmat luistimet leikkaavat maalialueen rajan ja pelaaja on ottanut aseman maalialueelta ja on suoraan laukaisusektorissa maalivahdin edessä, tilanne on maalivahdin visuaalinen häirintä ja maali hylätään. Liikkuvaa maskia, jossa pelaajan luistimet leikkaavat maalialueen rajan, ei tulkita maalivahdin visuaaliseksi häirinnäksi.

Fyysisen häirinnän osalta maalialuetta käsitellään edelleen kolmiulotteisena alueena. Kontaktikohta on ratkaiseva tekijä tulkittaessa tapahtuuko kontakti maalivahtiin maalialueen sisä- vai ulkopuolella. Jos pelaaja on normaalissa vahinko- tai pelitilannekontaktissa maalivahtiin maalialueen ulkopuolella, tilannetta ei tulkita maalivahdin häirintänä.

2. Maalinteko

IIHF:n sääntö: Jos maalivahti on maalialueellaan ja kiekko kimpoaa maaliin maalialueelle asemoituneen kenttäpelaajan mailasta tai vartalosta, maalia ei hyväksytä ja seuraava aloitus suoritetaan lähimmästä keskialueen aloituspisteestä.

Liigan uusi tulkinta: Jos pelaaja on maalialueella, mutta ei millään tavalla häiritse maalivahtia visuaalisesti ja/tai fyysisesti ja kiekko kimpoaa pelaajan mailasta tai vartalosta maaliin tai pelaaja ohjaa kiekon maaliin mailallaan tai luistimellaan, maali hyväksytään.

3. Rikkoutunut maila / pelaaminen ja korvaaminen

IIHF:n sääntö: Pelaaja, jonka maila on rikkoutunut, ei saa vastaanottaa pelaajapenkiltä eikä katsomosta jäälle heitettyä mailaa. Hänen täytyy saada maila pelaajapenkiltä kädestä käteen annettuna. Kanssapelaajalle, joka heittää, nakkaa, liu'uttaa tai ampuu mailaa hänelle, tuomitaan pieni rangaistus. Tunnistamattomalle kanssapelaajalle, joka heittää, nakkaa, liu'uttaa tai ampuu mailan hänelle, aiheuttaa joukkueelle joukkuerangaistuksen. Mailan vastaanottavaa pelaajaa ei rangaista.

Liigan uusi tulkinta: Jäällä olevan mailan voi syöttää, liu´uttaa tai ampua takaisin mailansa menettäneelle pelaajalle, kunhan teko ei haittaa vastustajan pelaajia, eikä maila suuntaudu kiekkoa tai kiekkoa kuljettavaa vastustajaa kohti.

4. Virheelliset aloitukset

IIHF:n vanha sääntö: Aloittaja vaihdetaan ensimmäisestä aloitusrikkeestä (sääntöä uudistettiin kesken kauden 2018-19).

Liigan uusi tulkinta: Liiga noudattaa IIHF:n em. sääntömuutosta, jonka mukaan ensimmäisen aloitusrikkeen jälkeen linjatuomari varoittaa aloittavaa pelaajaa. Aloittajaa ei vaihdeta, vaan sama aloittaja suorittaa myös toisen aloituksen. Mistä tahansa toisesta aloitusrikkeestä tuomitaan joukkuerangaistus.

5. Videomaalituomarin käyttäminen maalitilanteissa

Liigan uusi tulkinta: Mikäli tuomari tarkastaa maalitilanteen säännön 99 vii. kohtien 1-6 osalta, tarkastetaan samalla myös maalivahdin häirintä ko. maalitilanteen osalta.

