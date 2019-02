Se oli synkkä syksy. Kolmella edellisellä kaudella kaksi mestaruutta ja pronssin voittanut Oulun Kärpät heräsi joulukuussa 2016 itsenäisyyspäivän aattoaamuun sarjataulukon kolmanneksi viimeisenä.

Jos ei mennyt joukkueella hyvin, niin samaa pystyi sanomaan monesta pelaajastakin. Yksi esimerkki oli suurin odotuksin Vaasan Sportista kotiin Ouluun palannut laitahyökkääjä Ville Leskinen, joka oli tehnyt syksyn 21 ottelussa todella vaatimattomat tehot 2+1.

Kamelin selkä katkesi joulukuun ensimmäisinä päivinä.

Kovan paineen alla jo tuossa vaiheessa ollut silloinen päävalmentaja Kai Suikkanen järjesti Leskisen kanssa kriisipalaverin. Suikkanen antoi Leskiselle kolme vaihtoehtoa: hakea vauhtia Mestiksestä, siirtyä kokonaan toiseen seuraan tai yrittää vielä kerran päävalmentajan puhuttelun tuoman henkisen ravistelun jälkeen.

Suikkanen heitti pallon Leskiselle ja kysyi, miten tehdään.

Leskinen valitsi vaihtoehdoista viimeisen eikä ole katsonut sen jälkeen taakseen.

Kriisipalaveri käänsi kurssin

Itsenäisyyspäivän aattona Mikkelissä Jukurit-Kärpät ottelussa kurssinsa käänsi 180 astetta kaksi täyttä höyryä kohti karia ajanutta laivaa. Kärpät oli siitä päivästä runkosarjan loppuun koko Liigan neljänneksi paras joukkue keräten 33 ottelusta 60 pistettä. Oululaisjoukkueen kannattajien keskuudessa päivästä puhuttiin loppukauden ajan Mikkelin ihmeenä.

Kärpät floppasi kevään pudotuspeleissä, mutta Leskisen lento on jatkunut tähän päivään saakka. Kaikki merkit viittaavat siihen, että siivet kantavat jatkossa vain yhä korkeammalle. Hyökkääjä on pelannut tuon joulukuisen Jukurit-pelin jälkeen 129 runkosarjapeliä ja tehnyt niissä 118 tehopistettä.

– Se oli synkkä syksy ja oma peli oli lukossa. Kaitsun kanssa kävimme sen keskustelun ja pitää antaa hänelle iso kiitos siitä, että hän luotti vielä minuun. Moni muu olisi heittänyt menemään, Leskinen huokaa reilut kaksi vuotta myöhemmin.

Pari vuotta lähes piste per peli -tahdissa pelaaminen on kova juttu. Se on myös merkki siitä, että kyseessä ei ole mikään yhden kauden tähdenlento.

– Kurssi kääntyi Mikkelissä, kun sain tehtyä sen maalin. Yhtäkkiä sitä vain osasi taas pelata jääkiekkoa. Se oppi siitä syksyn vaikeasta jaksosta jäi, ettei heikompia pätkiä kannata ottaa liian vakavasti eikä synkistellä liikaa, Leskinen sanoi vuosi sitten Kalevan haastattelussa.

Suurimmat kehitysloikat henkisellä puolella

Reilut pari vuotta Mikkelin pelin jälkeen Leskisen ura ja etenkin sen jatko näyttävät aivan erilaiselta. Viime tiistain Tappara-pelissä jääliläislähtöinen hyökkääjä iski pari maalia nousten samalla Liigan pistepörssin kärkeen. Samalla syntyi uusi henkilökohtainen yhden kauden piste- ja maaliennätys.

Leskinen voitti aikoinaan A-junioreissa pistepörssin, mutta sen jälkeen kyseisen tilaston piikkipaikka ei ole tullut tutuksi. Pistepörssin voitto olisi pelaajalle tietysti iso asia.

– Eipä sitä huono pelaaja koskaan voita ja aika kovaan seuraan sen voiton myötä pääsisin. Olisihan se hieno kruunu kaudelle, joka on jo pisteiden valossa kuitenkin onnistunut.

Jo viime kaudella taiturimainen hyökkääjä sai paljon vastuuta Kärppien kakkosketjussa, mutta tällä kaudella rooli on aivan terävintä kärkeä. Lisäksi Leskinen pelaa monien yllätykseksi tämän kauden varakapteenin A-kirjain rinnassaan.

Kärppien valmennusjohto halusi hakea uudella vastuulla Leskiselle samanlaista positiivista potkua, jollaista Julius Junttila sai omasta varakapteenin roolistaan viime kaudella.

– Olen näyttänyt, että pystyn hoitamaan ykköskentän roolin. Varakapteenina ei ole myöskään voinut osoittaa mieltään ihan joka paikassa. Se on ollut minulla kuitenkin ennen vähän tapana.

– Hän on kasvanut henkisesti. Villellä on ollut aina sellaista lahjakkuutta, mitä suomalaisessa jääkiekossa ja junioriurheilussa ei ole osattu käsitellä oikein. Nyt hän on oppinut tuntemaan itsensä paremmin ja hoksannut, mistä nuoruuden jutuista kannatti luopua, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner analysoi Leskisen kehitystä.

Seuraavaksi taalakaukaloihin?



Leskisen, Jussi Jokisen ja Nicklas Lasun tähdittämä Kärppien ykkösketju oli ilmiliekeissä heti alusta saakka. Kahdessa ensimmäisessä pelissään tehonyrkki iski tilastoihin yhteensä 14 tehopistettä.

Nykytahdilla Leskinen on vahvasti kiinni sekä piste- että maalipörssin voitossa. Liigapelien lisäksi tilille on kertynyt tällä kaudella myös maajoukkuepelejä.

Kaikki ennusmerkit viittaavat siihen, että Leskinen pelaa Oulussa viimeistä kauttaan pitkään aikaan. Jo viime keväänä hyökkääjää vietiin vahvasti Ruotsiin, mutta nyt tähtäin on entistä korkeammalla.

– Viime kauden jälkeen en ollut valmis, mutta nyt tunnen olevani, Leskinen sanoo epäröimättä.

Valmis minne? Pelaaja itse ei sano sitä ääneen, mutta päävalmentajan arvio on paljon puhuva.

– Vain taivas on rajana. Uskon, että Sakun (Mäenalanen) esimerkki oli viimeinen silaus. Uskon, että Villen päässä unelma NHL-paikasta on kirkkaampana kuin koskaan, Manner sanoo.

Leskisen hyvä ystävä Saku Mäenalanen lähti Kärpistä täksi kaudeksi taalakaukaloihin Carolina Hurricanesin organisaatioon. Mäenalanen nousi farmiliigasta muutamia viikkoja sitten NHL-joukkueen vahvuuteen, eikä ole nykyisillä esityksillä menettämässä enää paikkaansa.

Leskisellä itsellään ei ole edes NHL-varausta.

– Meidän tehtävä on kannustaa Villeä, eikä Jussi (yli tuhannen NHL-pelin Jokinen) ainakaan huonoa tee NHL-unelman saavuttamiselle, Manner näkee.