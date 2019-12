Kokeneen pelimiehen osuma takasi Kärpille pisteet vierasmatkalta Turkuun – "Vanhoilla päivillä osaan nauttia pelaamisesta enemmän kuin joskus ennen"

Kärppien kauden ensimmäinen vierasmatka Turkuhalliin antoi oululaisille täydet pisteet, mutta selvää ryhtiliikettä tällä hetkellä elävä kotijoukkue Turun Palloseura pisti pitkään tosissaan kampoihin.

Kärppien 36-vuotias konkarihyökkääjä Jussi Jokinen niittasi ajassa 57.49 tärkeän 2–1-voittomaalin irtokiekosta, jonka TPS:n maalivahti Julius Pohjanoksa jätti eteensä pyörimään.

Loppulukemat merkittiin Kärpille 1–4.

– Meillä on nyt ollut paljon tiukkoja ja vähämaalisia pelejä, mutta olemme onnistuneet useimmiten kääntämään ne itsellemme. Joukkue on liikkeellä isolla sydämellä. TPS sai avausmaalistaan lisää virtaa, mutta pystyimme taas tekemään tarvittavat maalit. Tämä oli aika normaali käsikirjoitus, mikä on ollut meidän peleissä, Jokinen sanoi.

Jokisella oli jo ennen voittomaaliaan läpiajo kolmannen erän puolivälissä, mutta vielä silloin TPS-maalivahti Pohjanoksa veti pidemmän korren.

– Paikkoja on itselläni ollut, mutta vielä ei ole tullut paljon maaleja, joten tärkeään paikkaan osuma tuntui totta kai hyvältä. Taisi olla jäähy tulossa, ja Radek (Koblizek) syötti Jullelle (Julius Junttila), jonka jälkeen kiekko jäi veskarin haaroihin. Siihen tuli sitten ripari, josta pääsin tökkäämään. Taisi mennä vielä sisään TPS:n Henrik Larssonista, Jokinen kuvaili maaliaan.

Jokinen pelaa pitkästä aikaa Suomessa täyttä kauttaan. Kotoinen Liiga maistuu Kalajoen kasvatille.

– Tuntuu, että niin sanotusti vielä vanhoilla päivillä osaan nauttia pelaamisesta enemmän kuin joskus ennen, kun tietää, ettei ole enää paljon pelivuosia jäljellä. Joukkueessa on myös kiva ilmapiiri, Jokinen kehui.

Jokisen ketjukaveri Junttila oli myös iskussa tehden ottelussa 1–1- ja 4–1-osumat.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner saattoi rientää joukkueensa kanssa kohti Helsinkiä ja sieltä myöhäislennolle Ouluun tyytyväisin mielin.

– Meillä on joukkueessa hyvää johtajuutta. Muut seuraavat sitten esimerkkisuorituksia. Sellainen oli muun muassa Mika Pyörälän tekemä blokkaus. Työmäärä on se, mitä toisiltamme koko ajan vaaditaan. Olemme sinnikkäitä, Manner totesi.

– Jokisen Jussi oli nyt toisessa pelissä keskushyökkääjän roolissa erinomainen. Hänen vahvuutensa ovat kuitenkin kiekon liikuttamisessa ja oikea-aikaisessa sijoittumisessa. Kokeneena pelaajana Jussi on ratkaisutilanteissa vahvimmillaan. Voittomaali kruununa antaa taas varmasti Jussille lisää itseluottamusta, Manner analysoi.

Jokisen kentällisen lisäksi Manner halusi nostaa esiin myös Jesse Koskenkorvan ja Jari Sailion panoksen.

– He tekevät armottoman määrän työtä, Manner sanoi.

Kärppien nuorisokaartista Aku Räty oli myös hyvin esillä.

– Aku pysyi kiekossa kiinni ja oli hyvä viisi–viisi-pelaamisessa, Manner huomautti.

Vaikka Kärpät on voittanut nyt 14 viimeisestä pelistään 13, päävalmentaja Manner ei paukuttele henkseleitään, vaan hän tietää, että Kärpät on saanut kantaa suosikin paineita jo vuosikausia.

– Suurseurassa on aina pelattavakin hyvin. Yritämme keskittyä ja lyömme kaiken peliin, emmekä ole liikaa leuka pystyssä, Manner naurahti.