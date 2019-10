Kärppien nuorukaiset tositoimiin myös Mestarien liigassa, Mäntylän taklaama Koblizek sairastuvalle – Aho Skellefteå-pelistä: ”Yksi tärkeimmistä sarjan historiassa"

Heti jääkiekon Mestarien liigan lohkoarvonnan jälkeen 22. toukokuuta oli selvää, että vajaan puolen vuoden päässä odottaisi yhdelle eurooppalaiselle jääkiekkomahdille iso pettymyksen päivä.

Se päivä on tänään 15. lokakuuta, kun Mestarien liigan lohkovaihe paketoidaan E-lohkon osalta Ranskan Grenoblessa ja Oulun Raksilassa.

Kärpät, Ruotsin kestomenestyjä Skellefteå ja Sveitsin suurseuroihin lukeutuva Bern ratkaisevat illalla, kuka kovasta kolmikosta jää jo lohkovaiheeseen. Kolmikosta tuskin kukaan on pelannut aiemmin lokakuun puolivälissä yhtä tärkeää peliä kuin tiistai-iltana.

– Alusta saakka oli selvää, että yksi kovista tippuu. Olemme sitä onnellisessa asemassa, että meillä tämä on omissa käsissä. Tämä on sarjan historiassa yksi tärkeimmistä peleistämme, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho näkee.

Kärppien tilanne on selkeä. Jatkopaikka on varma, jos pikkupedot juhlivat illalla voittoa varsinaisen peliajan jälkeen. Muissa skenaarioissa oululaiset tarvitsevat ranskalaisjoukkue Grenoblen apua. Grenoble kohtaa Kari Jalosen valmentaman Bernin tiistaina kello 20.30 Suomen aikaa alkavassa ottelussa.

Manner peräänkuuluttaa valppautta

Kärpät on ollut kotimaisessa liigassa hyvässä vireessä. Lauantaina Raksilan kärkikamppailussa Tappara oli rankkareiden verran parempi, mutta Kärpät oli pelin päällä käytännössä koko illan.

Etenkään alussa Tappara ei pysynyt millään vikkelän pienpedon perässä. Suorituksen arvoa lisää se, että Kärpät oli matkustanut Mikkelistä bussilla koko yön Savonlinnan lentokentällä joukkuetta odottaneeseen lentokoneeseen tulleen teknisen vian takia.

Kärpät oli Oulussa vasta lauantaiaamuna kello 6.30.

Viikko sitten Ruotsissa Kärpät ja Skellefteå pelasivat tasaisen, käytännössä yhden maalin pelin. Kärppien ainoa takaisku tuli Jesse Koskenkorvan sokkosyötön seurauksena. Oululaiset eivät onnistuneet maalinteossa kertaakaan, ja ruotsalaiset rankaisivat vielä lopussa lyömällä kiekon tyhjään maaliin.

– Meidän täytyy olla valppaina alusta loppuun. Vastustaja oli viikko sitten todella aggressiivinen ja sellainen kalaparvimainen koko ajan. Hetkessä pitää elää, eikä tilanteita voi pelata etukäteen, kärppäluotsi Mikko Manner listasi parannuskohteita viikon takaiseen kohtaamiseen nähden.

Koblizek loukkaantui lauantain taklauksessa

Oululaisten puolustuspaketti on ollut timanttinen koko alkukauden, mutta maalinteko on ollut Kärpille ajoittain tuskaista. Juho Lammikon, Jesse Puljujärven ja Mika Pyörälän tähdittämä ykkösketju on ollut hyvässä vireessä, mutta takana on ollut vaikeampaa.

Tilannetta ei helpota sekään, että ketjut 2-4 elävät pelistä toiseen hyökkäyksen runsaudenpulasta johtuen.

Tiistain tärkeään peliin Manner on tehnyt muutoksia. Viikon takaiseen CHL-peliin nähden juniori-ikäiset Rädyn veljekset Aku ja Aatu pääsevät nyt tositoimiin myös Mestarien liigassa kuten myös häkkipäässään illalla pelaava puolustaja Topi Niemeläkin.

Lauantaina Tuukka Mäntylän ulosajoon johtaneen taklauksen alle jäänyt Radek Koblizek ei ole pelikunnossa tärskyn jäljiltä. Sairastuvalle pikkuvaivoja parantelemaan on liittynyt myös puolustaja Aleksi Mäkelä.

Kärppien maalia vartioi säntillisen vuoroperiaatteen mukaisesti Justus Annunen.

Kärppien kokoonpano kello 19.00 alkavassa Skellefteå-pelissä:

Hyökkääjät

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#41 Jari Sailio – #13 Michal Kristof - #35 Jussi Jokinen

#18 Sami Anttila - #52 Aatu Räty - #38 Aku Räty

#27 Miska Humaloja – #51 Jesse Koskenkorva– #21 Otto Karvinen

#67 Jasper Lindsten

Puolustajat

#63 Jakub Krejcik – #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström – #28 Mikko Niemelä

#5 Lasse Kukkonen – #7 Topi Niemelä

#4 Joona Huttula

Maalissa #30 Justus Annunen (#42 Patrik Rybar)