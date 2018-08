Kun Kärppien pelipaitoihin on viitenä aikaisempana syksynä ommeltu kapteeniston kirjaimet, C-kirjain on tikattu joka kerta Lasse Kukkosen rintamukseen. Tulevalla kaudella kirjainten väsääjä on kuitenkin muutoksen edessä: joukkueen kapteeni kaudella 2018–2019 on Ouluun paluun tehnyt puolustaja Atte Ohtamaa.

– Tämä on minulle kunnia-asia. Eihän tämän parempaa paikkaa ole itselle saada tällaista vastuuta. Joukkue on täynnä johtajia, joten se kyllä varmasti helpottaa tätä siirtoa, Ohtamaa kommentoi seuran tiedotteessa.

Kukkonen jatkaa varakapteenina yhdessä Ville Leskisen kanssa. Konkari oli jo etukäteen tietoinen tulevista muutoksista.

– Puhuimme tästä jo ensimmäisen kerran kesän alussa, kun Aten tulo Ouluun varmistui, Kukkonen kertoi.

Viime kaudella huippuvireessä ollut Leskinen sai kunniatehtävän hieman yllättäen.

– Ehkä se pieni yllätys oli, mutta oululaisena ja Kärppien kasvattina tämä on todella iso kunnia. Atte ja Lasse ovat isoja johtajia, ja on kunnia-asia kuulua siihen mukaan, Leskinen pyöritteli.