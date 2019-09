Oulun Kärppien hyökkääjä Jussi Jokinen on saanut Liigan kurinpidolta kahdeksan ottelun pelikiellon päähän kohdistuneesta taklauksesta. Näin ollen Jokinen ei pelaa illan kärkikamppailussa, jossa kohtaavat Kärpät ja Tappara. Ottelu pelataan Tampereella.

Konkarihyökkääjä oli lauantain ottelussa läpiajossa, kun JYP:n Julius Nättinen riisti kiekon Jokiselta hyvällä takakarvauksella. Tilanteen jälkeen Jokinen taklasi kädet korkealla Nättistä pään seutuville. Nättinen pystyi jatkamaan tilanteen jälkeen ottelun loppuun.

Jokinen ajettiin ottelusta ulos pelirangaistuksella, ja Liigan kurinpito otti tapauksen käsiteltäväkseen. Lisärangaistuksesta Liiga tiedotti tiistaina.

Kurinpito katsoi, että Jokisen taklauksessa oli tarkoituksellisuutta, ja se aiheutti voimakkaan kontaktin vastustajan päähän.

Kurinpidon mielestä teko oli kuuden ottelun rangaistuksen arvoinen. Koska Jokiselle määrättiin viime kaudellen kurinpitokäsittelyssä yhden ottelun pelikielto, rangaistusta korotettiin kurinpitosääntöjen mukaan kahdella ottelulla. Näin pelikiellon kokonaismitaksi tuli kahdeksan ottelua.

Jokinen on siis sivussa Kärppien kokoonpanosta vielä 19. lokakuuta pelattavasta KooKoo-ottelussa.

Tilannehuone tarkasti #JYPliiga–#Kärpät-ottelusta tilanteen, josta Kärppien Jussi Jokiselle tuomittiin ajassa 50.59 5+20 minuutin rangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta.



Keskiviikkoillan ainoassa ottelussa kohtaavat Tappara ja Kärpät ovat sarjan tämän hetken ykkönen ja kakkonen. Kumpikaan joukkue ei ole viiteen ensimmäiseen peliinsä hävinnyt vielä kertaakaan.

Kärppien kokoonpano otteluun on mielenkiintoinen, sillä päävalmentaja Mikko Manner on nostanut kakkosvitjaan nuoret Aatu ja Aku Rädyn. Veljekset debytoivat liigatasolla. Aatu Räty on vasta 16-vuotias ja Aku Räty 18-vuotias.

Nuorukaisille tuli käyttöä hyökkäyskalustoon, kun Jokisen lisäksi myös Janne Pesonen on sivussa ottelusta ilmeisesti pienen vamman vuoksi.

Kärpillä on allaan lauantain Jyp-vieraspeli, jonka pikkupedot voitti jatkoajalla. Tappara puolestaan kaatoi edellisessä ottelussaan SaiPan.

Tappara-ottelu päättää Kärppien kolmen kovan vierasottelun rupeaman.

Kärppien kokoonpano illan otteluun:

Hyökkäysketjut:

Mika Pyörälä - Juho Lammikko - Jesse Puljujärvi



Jari Sailio - Aatu Räty - Aku Räty



Sami Anttila - Michal Kristof - Radek Koblizek



Julius Hermonen - Jesse Koskenkorva - Otto Karvinen

Puolustajat:



Jakub Krejcik - Shaun Heshka

Ludwig Byström - Aleksi Mäkelä

Lasse Kukkonen - Mikko Niemelä



Maalissa Patrik Rybar, varalla Justus Annunen