Maali hylättiin tarkastuksen jälkeen, pulinat pois. Kärpät haastoi koska maalivahtia selvästi häirittiin, tilannehuone on lahjomaton ja tarkasti katsotaan.

KooKoo sukeltelee ja hankkii sillä jäähyjä, valitettavasti amatöörituomarit menee halpaan, ylivoimalla on tehnyt sitten paljon maaleja. Tuomarit oli siksi huonoja, kun eivät nähneet sukeltelua, jonka TV hidastuksista näki selvästi, täällä suurin osa on katsonut pelin. Jäähyjen sukeltelu on meistä ala-arvoista.

Hyvä juttu luin tänään: KooKoo fanit oli viheltäneet ja haukkuneet tuomaria, huutaneet jäähyä Hämeenlionnassa HPK pelaajalle, kun taas heidän ihana pelaaja makoili jäässä, tuomari oli mennyt näyttämään KooKoo faneille sukeltamisen merkkiä, siksi ei jäähyä, näin alas tuomarit joutuu menemään, oikea tuomio oli tietysti jättää jäähy antamatta.

Tässä pelissä oli kokenut tuomari kansainvälisistä peleistä, mutta heitähän on kaksi.