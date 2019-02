Kärpillä painajaismainen Rauman-reissu – Lukko tarjoili sarjakärjelle 2000-luvun suurinumeroisimman tappion, luottohyökkääjä Pyörälä loukkaantui

Toivottavasti Pyörälän loukkaantuminen ei ollut paha ja voisi jatkaa pelaamista kohti mestaruutta!

Maalin hylkäys oli vitsi Lukko vahti tuuppi Kärppä pelaajaa, joka horjahti jäähän, kävi ehkä muutaman sentin maalivahdin alueelle.

Säännöt on armottomat, käväisi ehkä sentin kaksi maalivahdin alueella, liike meni siihen suuntaan, yksi Stanley cap on voitettu tulkinnan avulla olisi Kärppä maali voitu hyväksyä.

Vastaisuudessa maaleja ei hyväksytä muiltakaan joukkueilta jos hiuskin on maalivahdin alueella, siitä pidettävä kiinni.