Kärpät nousi jyrän alta voittoon Jyväskylässä – Karvinen maalasi kahdesti: "Painetaan päivittäin hommia, niin silloin se välillä kääntyy noin"

Kärpillä monta sankaria

Peli paketissa

Ottelun ratkaisu:

JYP karkasi jo 2–0-johtoon, mutta Otto Karvisen maalit toisen erän lopussa toivat Kärpät tasoihin. Kolmannessa erässä Kärppien Juho Lammikolla oli avopaikka, mutta maalin iskikin hetken päästä JYPin Ossi Louhivaara. Mikko Niemelä pelasti Kärpät jatkoajalle tekemällä 3–3-tasoituksen kuudella viittä vastaan vain 14 sekuntia ennen loppusummeria. Ajassa 64.22 Lammikko osui vihdoin Jesse Puljujärven mainiosta esityöstä.

Seuraavaksi:

Kärpät pelaa tiistaina sarjakärki Tapparan vieraana.

Illan kärppä

Otto Karvinen:

Laitahyökkääjä on ollut alkukaudella erinomainen – jopa niin hyvä, että nelosketjun mies on ruvennut tekemään tehopisteitä. Kolme maalia kahteen peliin on Karviselle erinomainen saldo.

Tehopisteet: 2+0=2

Peliaika: 18.20

Laukaukset: 5

Tehotilasto: +1

Jäähyt: 0 minuuttia