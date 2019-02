Kärpät murskaa nykytahdilla läjän liigaennätyksiä – oululaisjoukkue voisi lopettaa runkosarjan yli kuukauden etuajassa ja voittaisi todennäköisesti silti

Kärppien ylivoima jääkiekkoliigassa on vienyt mielenkiinnon runkosarjan voiton osalta jo ajat sitten. Nykytahdilla Kärpät on kirjaamassa lisäksi läjän uusia ennätyksiä perussarjan päätteeksi. Piikkipaikan pudotuspeleihin Kärpät on varmistanut käytännössä jo ajat sitten.

Kärpät voisi halutessaan huilata lähes kuusi viikkoa tästä päivästä 21. maaliskuuta saakka, jolloin pelataan puolivälierien ensimmäinen kierros. Oululaisjoukkue lähtisi silti pudotuspeleihin todennäköisesti vähintään runkosarjan kakkosena, ehkä jopa ykkösenä.

Liigassa kakkos- ja kolmospaikkaa hallussaan pitävillä Tapparalla ja Turun Palloseuralla on molemmilla tällä hetkellä 86 pistettä. Kärpillä on kärjessä pisteitä 109.

TPS on kerännyt toistaiseksi 1.83 pistettä ottelua kohden, Tapparan lukema on 1.79. Tuolla pistetahdilla Tappara ei saisi Kärppiä kiinni, vaikka oululaiset eivät saisi jäljellä olevista peleistään pistettäkään. TPS menisi omalla pistekeskiarvollaan Kärppien ohi – tosin vain yhdellä pisteellä.

Piste-ennätys komeasti haarukassa

Kärpät on pistekeskiarvollaan 2.27 matkalla Liigan uuteen piste-ennätykseen. Nykyinen ennätys (131) on Kärppien nimissä mestaruuskaudelta 2013-2014. Nykytahdilla Kärpät päätyy 136 pisteeseen.

Kärpät on tekemässä uuden ennätyksen myös yhden kauden voittojen määrässä. Nykytahdilla Kärpät on yltämässä ensimmäisenä joukkueena 40 kertaa kauden aikana täyteen pistepottiin. Aiemmin lähimmäksi on päässyt JYP kaudella 2010-2011. Jyväskyläläiset poistuivat tuolloin kaukalosta 39 kertaa täyden pistepotin kanssa.

Tämä ennätys Kärpiltä saattaa tosin jäädä saamatta, sillä runkosarjan lähestyessä loppua oululaisjoukkueen tahti saattaa höllätä roimasta etumatkasta johtuen.

Kaikkien aikojen pitävin peräpää

Yhden kauden maaliennätykseen Kärpät tuskin yltää, vaikka oululaisjoukkue on tehnyt Liigassa eniten maaleja tällä kaudella.

Kärpät on tehnyt keskimäärin 3.43 maalia ottelua kohden. Tuolla keskiarvolla pikkupedot päätyvät lopulta 206 maaliin, joka jää liigaennätyksestä vielä kauas. Hämeenlinnan Pallokerho mätti kaudella 2001-2002 hurjat 221 maalia ja tuolloin otteluita pelattiin runkosarjan aikana vain 56 nykyisen 60 sijaan.

Päästetyissä maaleissa Liigan kaikkien aikojen ennätys sen sijaan on tuloillaan. Kärppien verkkoon uppoaa keskimäärin vain 1.52 maalia ottelussa. Tuolla lukemalla Kärpät tulisi päästämään kauden aikana vain 91 maalia, joka sivuaisi Liigan kaikkien aikojen ennätystä.

Ylipäätään alle sadan päästetyn maalin on jääty Liigassa vain kolme kertaa aiemmin. Tässä onnistui Jokerit kausilla 1995-1996 (91 maalia) sekä 2004-2005 (96 maalia) ja JYP kaudella 2010-2011 (97 maalia). Edes 80-luvulla 36 ottelun runkosarjan ollessa käytössä tähän ei pystynyt yksikään joukkue.

60 ottelun runkosarjan aikana tempussa on onnistunut vain JYP. Jokereiden ennätyskaudella runkosarjassa pelattiin kymmenen peliä vähemmän kuin nykyään, mikä nostaisi Kärppien saavutuksen arvoa merkittävästi.

Kärppävahdit dominoivat tilastoja

Oululaisten nykytahdilla ei olekaan mikään ihme, että Kärppien maalivahtikaksikko Veini Vehviläinen – Jussi Rynnäs dominoi Liigan maalivahtitilastoa. Kärppäkaksikolla on kaksoisjohto niin torjuntaprosenteissa, päästettyjen maalien keskiarvossa kuin voittoprosentissakin.

Nollapelitilastoa johtaa Vehviläinen pidettyään maalinsa puhtaana jo viisi kertaa. Rynnäs on heti toisena HIFK:n Atte Engrenin ja HPK:n Emil Larmin kanssa neljällä nollapelillä.

HPK- ja HIFK-veskareihin verrattuna Rynnäs on pelannut kuitenkin puolet vähemmän pelejä.