Kärpät kaatoi Ilveksen Lindstenin jatkoaikamaalilla - Joukkue pudotteli jatkosopimusuutisia pelin keskelle

Mistä ihmeestä aina löytyy selostajaksi kärppä vihaaja eikös selostajan pitäisi olla neutraali kyllä tämä Pietilä on surkea selostaja ensinnäkin se vain kuiskailee ja sitten on joka kerta kun Ouluun tulee joku joukkue niin on sen puolella kaikessa selostuksessa,joten tänään oli pakko panna telkkari kolmannessa erässä äänettömälle ettei kuullut tuota kamalaa selostusta.