Huippuhyökkääjä siirtymässä Kärppiin – Oskar Osala vahvistaa oululaisjoukkuetta

Kärpät on saamassa merkittävän vahvistuksen hyökkäykseensä. Kalevan tietojen mukaan Oskar Osala siirtyy oululaisjoukkueeseen.

30-vuotias Osala on pelannut pitkään Metallurg Magnitogorskin riveissä, missä hän on voittanut kaksi KHL:n mestaruutta. Tämän kauden vaasalaislähtöinen Osala on pitänyt taukoa peleistä.

Helmikuussa hän edusti Suomea Etelä-Korean talviolympialaisissa.

Kaleva ei sunnuntai-iltana tavoittanut Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Ahoa kommentoimaan uutista.