20 syytä menestykseen: Miksi Kärpät on ollut 2000-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen menestynein liigaseura? Seuraa houkuteltiin isolla rahalla jopa KHL-liigaan

Tässä jutussa kehutaan Kärppiä, mutta miksei kehuttaisi? Kärpät on ollut 2000-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen menestynein liigaseura. Se on voittanut seitsemän mestaruutta ja kerännyt ajanjaksolla ylivoimaisesti eniten pisteitä runkosarjassa.



Miksi juuri Kärpät? Miksei esimerkiksi HIFK tai TPS, joiden pitäisi lähtökohtaisesti pystyä parempaan?



Kärpät on ihastuttanut, ja voittojensa myötä varmasti myös vihastuttanut, mutta seurassa on kiistattomasti tehty paljon asioita oikein.

