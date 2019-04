Rajatonta riemua ja ilon kyyneliä, kun Naisleijonat eteni MM-loppuotteluun – "En tiedä, voiko tätä edes käsittää"

Naisten MM-kisat, välierä.

Kanada–Suomi 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)

Se oli sittenkin mahdollista! Kello on 18.30, kun Espoo Areenan jäällä, toisessa vaihtoaitiossa ja katsomossa pääsevät kaikki mahdolliset tunteet valloilleen. Naisleijonien puolustaja Ronja Savolainen polkee itsensä väkisin hyökkäykseen ja tyrkkää kiekon Kanadan tyhjään maaliin.

4–2. Kanada on lyöty – ja Suomi on raivannut tiensä MM-finaaliin, ensimmäistä kertaa ikinä. Areenan pelikellossa on jäljellä vielä 38 sekuntia, mutta kaikki tietävät, että Naisleijonien vuosikausien suuresta unelmasta on tullut totta. Sitä ei vie pois kukaan.

Jäällä pelaajat ovat yhdessä kasassa Savolaisen päällä. Vaihtoaitiossa päävalmentaja Pasi Mustonen yrittää antaa viimeisiä ohjeita suojateilleen, jotka pomppivat villisti ja halaavat toisiaan.