Otteluseuranta: Suomi on uusi jääkiekon maailmanmestari! – Kapteeni Marko "Mörkö" Anttila ja maalivahti Kevin Lankinen Leijonien kolmannen maailmanmestaruuden takuumiehinä

Suomi on uusi maailmanmestari! Leijonat kaatoivat Kanadan Slovakian MM-kisojen loppuottelussa maalein 3-1. Suomen sankari oli kaksi maalia iskenyt kapteeni Marko Anttila ja lähes kaiken torjunut maalivahti Kevin Lankinen.

Lue alta, miten Leijonien mestaruusottelu eteni.

Puoli Suomea nauliutuu jälleen televisioruutujen ääreen seuraamaan muutamaksi tunniksi Leijonien taistelua maailmanmestaruudesta MM-kisojen loppuottelussa Bratislavassa.

Kyseessä olisi Suomen kolmas maailmanmestaruus. Edellisen kerran Suomi on juhlinut samassa hallissa, jossa tänään pelataan. Vuosi oli 2011 ja Suomen päävalmentaja oli myös tuolloin Jukka Jalonen.

Suomi kohtaa illan finaalissa Kanadan, joka on voittanut joukkueiden kolme aiempaa finaalikohtaamista.

Leijonat lähti loppuotteluun täsmälleen samalla kokoonpanolla, jolla se kaatoi puolivälierissä Ruotsin ja välierissä Venäjän.

Myöskään Kanadan kokoonpanossa ei ole muutoksia eiliseen Tshekki-välierään nähden.

Ottelun päätuomareina toimivat ruotsalainen Tobias Björk sekä yhdysvaltalainen Jeremy Tufts. Ruotsalaistuomari on ollut aiemmin suomalaisten hampaissa kyseenalaisten tuomioiden ansiosta. Hän oli toinen päätuomari myös eilen kohua herättäneessä Venäjä-välieräottelussa.

– Eiköhän me molemmat ole muututtu tässä parin viikon aikana. Tämä on uusi lähtökohta ja uusi peli, leijonavalmentaja Jalonen kommentoi tv-haastattelussa ennen peliä Kanadaa, jonka Suomi voitti turnauksessa aiemmin alkulohkon ottelussa.

– Antaa mennä vaan, meillä on peli niin vahvasti selkäytimessä, Jalonen jatkoi.

1. erä

Ottelu sai dramaattisen alun, kun kapteeni Marko Anttilalle tuomittiin kyseenalainen pikkukakkonen. Suomi pääsi kuitenkin alivoimalla läpi, mutta Kanada joutui rikkomaan.

Leijonat sai rangaistuslaukauksen, jota asettui vetämään turnauksessa maaleitta toistaiseksi pelaava puolustaja Oliwer Kaski. Kaski yritti matalaa laukausta kämmeneltä, mutta Kanadan maalivahti Matt Murray torjui laukauksen.

Kanada siirtyi johtoon erän puolivälin jälkeen. Suomi ei onnistunut purkamaan kiekkoa keskialueelle, ja Shea Theodore puikkelehti maalintekosektoriin tälläten kiekon ohi Kevin Lankisen yläkulmaan.

Suomi oli avauserässä alakynnessä. Leijonat pääsi pelaamaan yhden ylivoiman, muttei saanut maalia, vaikka Joel Kiviranta pääsi yrittämään kerran hyvästä paikasta rystyltä.

Erän loppua kohden Kanadan maalipaikkojen määrä kasvoi, mutta Lankinen Suomen maalilla kesti hyvin, vaikka yksi laukaus lipsahti tolppaan.

Suomelle jäi aika paljon parannettavaa toiseen erään.

- Olimme telineissä ja täytyy parantaa. Meidän pitää pysyä kiekossa paremmin ja saada kiekkoa syvälle. Sitä kautta ottaa momentumia itselle, leijonapakki Mikko Lehtonen sanoi erätaukohaastattelussa.

2.erä

Suomi sai toisen erän alussa ylivoiman, kun Kaapo Kakkoa rikottiin. Leijonat tasoitti ottelun ylivoimalla Marko "Mörkö" Anttilan maalilla. Syöttöpiste maaliin kirjattiin Sakari Manniselle.

Leijonien kapteeni Marko Anttila lyö pelin tasoihin ylivoimalla.

Suomi on nostanut tasoaan toisessa erässä. Leijonille on tullut erän ensimmäisellä puoliskolla jo useampia maalipaikkoja tasoitusmaalin lisäksi. Leijonien avausmaalin viimeistellyt Anttila osui kertaalleen myös tolppaan.

Suomelle tulee nyt maalipaikkoja solkenaan. Leijonat on vahvasti pelin päällä toisen erän puolivälissä.

Toisen erän lopulla Kanada pääsi jälleen paremmin peliin mukaan ja sai pitkiä hyökkäyksiä Suomen puolustusalueelle. Leijonat kuitenkin kesti hyvin, vaikka Kanada sai kiekon tolppaan saakka.

Toisen erän lopulla nähtiin myös ikävä tilanne, kun Veli-Matti Savinaisen maila osui suoraan kanadalaispelaajan haaroväliin. Tilanne meni tuomaristolta ohi. Siitä olisi voinut tulla Suomelle jopa iso rangaistus, mutta Leijonat pääsi tällä kertaa kuin koira veräjästä.

Toiselle erätauolle poistuttiin tasatilanteessa 1-1, joten Bratislavassa on edessä huippujännittävä kolmas erä. Suomi joutuu aloittamaan sen alivoimalla Jani Hakanpään jäähyn takia.

–Lisäsimme työmäärää toisessa erässä. En tiedä, mitä katselimme ensimmäisessä erässä, Suomen avausmaalin viimeistellyt Anttila sanoi erätauko haastattelussa.

3.erä

MM-finaalin kolmas erä on alkanut Bratislavassa.

Suomi siirtyi johtoon kolmannen erän alussa kestettyään ensin alivoiman. Maalintekijä oli jälleen, kukapa muukaan kuin Marko "Mörkö" Anttila.

Kolmas erä on puolivälissä ja Leijonat on kymmenen minuutin päässä maailmanmestaruudesta. Pelin henki on tällä hetkellä se, että Kanada käyttää kaikki keinot tasoitusmaalin tekemiseen ja Suomi pyrkii puolustamaan sekä iskemään vastahyökkäyksistä. Toistaiseksi kaikki on sujunut Suomen kannalta suotuisasti.

Peliaikaa on jäljellä viisi minuuttia. Peli pyörii kirjaimellisesti jatkuvasti Suomen päässä. Leijonat puolustaa sen minkä pystyy, mutta paine on Kanadan suunnalta ollut jo pitkään valtava.

Kanadan painostuksen jälkeen Suomi sai hyökkäyksen, jonka päätteeksi Harri Pesonen iski Suomen kolmannen maalin. Suomi on neljän minuutin päässä maailmanmestaruudesta.

Kanada ei onnistunut nousemaan enää rinnalle. Suomi on uusi maailmanmestari!