Leijonat kaatoi Ruotsin ja etenee mitalipeleihin! Ratkaisu haettiin jatkoajalta – seuraavaksi vastaan Venäjä

Pitää kyllä kannustaa Marko Anttilaa suomen kapteenina. Hän menee tilanteisiin ja ottaa taklauksia vastaan. Siellä missä kiekko pitää saada omilleen on Anttila karvaamassa! Uskomatonta työtä tehnyt kaveri, mutta viimeisimmissä peleissä ei ole se ratkaisija ollut vaan se joka pitää kiekon omilla. Alun peleissä ei mielestäni kapteenin arvoa ansainnut. On kuintekin erittäin hyvin ottanut palautteen vastaan ja rohkeasti mennyt karvaamaan vastustajaa. Iso pelaaja ja hyvin huomattava vastustajankin näkökulmasta. Ei se maali niin justiin ole, mutta ei kestä suomen päätä lähestyä kun Anttila on siellä vastassa!!