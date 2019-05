Kärppien Hakanpää, Ohtamaa ja Vehviläinen Suomen MM-joukkueeseen – Jalonen nimesi Leijonat

Suomen jääkiekon MM-joukkue on nimetty. Suomen Jääkiekkoliitto kertoi asiasta myöhään sunnuntai-iltana.

Leijonissa nähdään myös kolme kärppäpelaajaa: maalivahti Veini Vehviläinen sekä puolustajat Jani Hakanpää ja Atte Ohtamaa.

Lisäksi pohjoisen osaamista MM-joukkueeseen tuovat hyökkääjä Sakari Manninen ja puolustaja Niko Mikkola. Manninen on Haukiputaan Ahmojen kasvatti, joka on viime vuosina pelannut itsensä Leijonien luottomieheksi. Mikkola on ammentanut lajioppinsa Kiimingin Kiekko-Pojista. Mikkola on NHL-seura St. Louisin sopimuspelaaja, joka urakoi päättyneen kauden AHL-liigassa San Antonion riveissä.

Päävalmentaja Jukka Jalonen on tyytyväinen MM-joukkueen kokoonpanoon.

–Olemme erittäin tyytyväisiä valittuun joukkueeseen, tästä on hyvä lähteä MM-kisoihin. Yhdeksästä valmistavasta ottelusta tuli seitsemän voittoa, joten oikealla tiellä ollaan, Jalonen sanoo tiedotteessa.

Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät perjantaina. Ne pelataan Slovakian Bratislavassa ja Kosicessa.

Suomen joukkue 2019 MM-kisoissa:

Maalivahdit

30 Kevin Lankinen, Rockford IceHogs

35 Veini Vehviläinen, Kärpät

45 Jussi Olkinuora, Pelicans

Puolustajat

4 Mikko Lehtonen, HV71

7 Oliwer Kaski, Pelicans

28 Henri Jokiharju, Chicago Blackhawks

40 Petteri Lindbohm, Lausanne HC

50 Miika Koivisto, Dynamo Moskova

55 Atte Ohtamaa, Kärpät

58 Jani Hakanpää, Kärpät

70 Niko Mikkola, San Antonio Rampage

Hyökkääjät

12 Marko Anttila, Jokerit

15 Arttu Ilomäki, Lukko

19 Veli-Matti Savinainen, Kunlun Red Star

20 Niko Ojamäki, Tappara

21 Juhani Tyrväinen, HIFK

24 Kaapo Kakko, TPS

25 Toni Rajala, EHC Biel

27 Eetu Luostarinen, KalPa

41 Joel Kiviranta, Sport

65 Sakari Manninen, Jokerit

71 Kristian Kuusela, Tappara

76 Jere Sallinen, Örebro HK

82 Harri Pesonen, SCL Tigers

91 Juho Lammikko, Florida Panthers