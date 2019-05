Mitalipelit vai kotimatka? – Leijonat tutulla kokoonpanolla taklaamaan suursuosikki Ruotsia illan MM-puolivälierässä

Leijonilla on illalla kohtalon hetket jääkiekon MM-kisoissa, kun puolivälieräottelussa vastaan asettuu NHL-tähdillä täytetty Ruotsin Tre Kronor. Pelin henki on kello 21:15 alkavassa ottelussa selvä: voittaja jatkaa välieriin, häviäjä lähtee kotimatkalle.

Ennakkoasetelma otteluun on yhtä selkeä. Ruotsi on ylivoimainen ennakkosuosikki. Tre Kronor on kasattu kovan luokan NHL-pelaajista siinä missä Suomen joukkueen runko rakentuu liigapelaajien ympärille.

Ruotsin 25 pelaajasta peräti 21 pelasi juuri päättyneellä kaudella NHL:ssä. Suomen pelaajista ainoastaan Juho Lammikko ja Henri Jokiharju kiekkoilivat taalakaukaloissa. Ruotsalaispelaajilla on vyöllään yli 8000 NHL-ottelua, leijonapelaajilla vähän yli sata.

Erot paperilla ovat mykistävän suuret. Fakta kuitenkin on, ettei joukkuepelejä paperilla voiteta.

Suomella on illalla mahdollisuus voittaa.

Suomi voittaa joukkueena – jos voittaa

Suomi on hionut joukkuepeliään kuntoon viikkokaupalla. Ruotsi yritti hoitaa sen alta pois alkusarjan aikana onnistumatta siinä täysin. Se on näkynyt etenkin puolustuspelin tiiveytenä, sillä Leijonat ovat päästäneet turnauksessa toistaiseksi puolet vähemmän maaleja länsinaapuriinsa verrattuna.

Ruotsi voitti alkusarjassa vain jääkiekon lilliputit selvästi, pelasi tiukat pelit Latviaa sekä Sveitsiä vastaan ja hävisi Venäjälle sekä Tshekille.

Leijonat löi luun kurkkuun heti kättelyssä Kanadalle sekä isäntämaa Slovakialle ja taipui vasta jatkoajalla USA:lle.

Selkeä altavastaajan asetelma sopii Leijonille. Suomalaiset ovat kautta aikojen ylittäneet itsensä selkä seinää vasten. Ärräpäät lentelevät ilmassa, kun Suomi-poika painaa hammasta purren läpi harmaan kiven.

Kivi on torstaina tosin keltainen, ja siinä on keskellä kolme sinistä kruunua. Siitä Suomi-pojan pitää illalla puskea läpi.

Kokoonpanossa ei muutoksia

Suomi saa illan otteluun pientä etua siitä, että Ruotsi joutui käyttämään keskiviikon matkustamiseen Bratislavasta Kosiceen. Suomi pystyi käyttämään päivän maksimaaliseen palautumiseen.

NHL vs. Liiga -asetelman lisäksi torstai-illan puolivälieräottelun voi nähdä joukkue vs. yksilöt -asetelman kautta. Ruotsin joukkue pullistelee isoja egoja, eikä yhteinen taival tai sävel ole läheskään yhtä pitkä tai kirkas kuin Leijonilla.

Suomen yksi suurimmista haasteista on maalinteko, joka on tökkinyt viime peleissä ja ollut läpi turnauksen aivan liikaa Kaapo Kakon varassa. Etenkin ylivoimatilaisuuksia ei saa hukata torstaina enää samaan malliin kuin aiemmissa peleissä, joissa Leijonien pakkopeli on ollut melko mielikuvituksetonta.

Myös puolustuspelin pitää onnistua virheettömästi, eikä maalivahtiosastolla voi näkyä minkäänlaista haparointia. Leijonilta vaaditaan voittoon täydellistä suoriutumista täydet kuusikymmentä minuuttia.

Suomen kokoonpanossa ei ole mitään yllätyksiä. Leijonat jatkaa täysin samalla kokoonpanolla, jolla se hävisi Saksalle alkulohkon viimeisen ottelun.

Leijonien kokoonpano kello 21.15 alkavassa puolivälieräottelussa:

kenttä

25 Toni Rajala - 21 Juhani Tyrväinen - 20 Niko Ojamäki

4 Mikko Lehtonen - 55 Atte Ohtamaa kenttä

82 Harri Pesonen - 65 Sakari Manninen - 24 Kaapo Kakko

40 Petteri Lindbohm - 28 Henri Jokiharju kenttä

19 Veli-Matti Savinainen - 76 Jere Sallinen - 71 Kristian Kuusela

70 Niko Mikkola - 7 Oliwer Kaski kenttä

41 Joel Kiviranta - 91 Juho Lammikko - 12 Marko Anttila

50 Miika Koivisto - 58 Jani Hakanpää

Maalissa Kevin Lankinen, varalla Jussi Olkinuora