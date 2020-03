Lukko oli tyly vieras Raksilassa – Raumalaisten avauserän maalit riittivät kaatamaan Kärpät

Rauman Lukko haki tylyn vierasvoiton Raksilasta kaatamalla Kärpät tyylipuhtaasti maalein 1-5. Kärppien ainokaisen viimeisteli päätöserässä Jari Sailio.

1.erä

Ottelu on alkanut.

Lukko siirtyi ottelussa johtoon reilun parin minuutin pelin jälkeen. Maalintekijä oli Heikki Liedes. Annusella oli maalinteko hetkellä jo neljä kirjattua torjuntaa.

Vierasjoukkue on muutenkin ollut pelin päällä ottelun ensimmäiset hetket.

Lukon hallinta jatkui. Justin Danforth näytti miksi hän on pistepörssin piikkipaikalla. Lukon ulkomaalaisvahvistus polkaisi keskialueelta raikkaalla jalalla ylivoimahyökkäyksen tueksi ja viimeisteli komean maalin. Kärpiltä oli jäällä maalin aikaan joukkueen ykkösnyrkki.

Lukon dominointi jatkui heti pari minuuttia myöhemmin, kun Linus Nyman viimeisteli vieraiden kolmannen maalin. Ei ole helppo alku vajaan kuukauden tauon jälkeen Justus Annuselle.

Erän puolivälissä ottelussa nähtiin ikävä tilanne, kun Lukon Roni Sevänen taklasi Kärppien Sami Anttilaa ulosajon arvoisesti. Molempien pelit päättyivät taklaukseen, sillä Anttila talutettiin suoraan pukukoppiin Kärppien lääkärin seuratessa perässä.

Lukon Roni Sevänen taklasi Kärppien Sami Anttilan sairastuvalle ulosajon arvoisesti.

Kärpät pääsi pitkälle ylivoimalle, mutta maalin teki Lukko. Ja kukas muu kuin pistepörssin kärkeen siirtynyt Danforth.

Värikäs avauserä on pelattu. Kumpikaan joukkue ei enää lisämaaleja tehnyt, joten erätauolle poistuttiin vieraiden muhkeassa johdossa.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut. Miten Kärpät vastaa raumalaisten avauserän esitykseen?

Toisen erän alku on ollut tapahtumien puolesta huomattavasti rauhallisempi kuin avauserän.

Kuumaa liigakamppailua on seuraamassa Raksilassa 4612 katsojaa.

Peli on ollut toisessa erässä hieman tasaisempaa kuin avauserässä. Kärpätkin on saanut muutaman maalipaikan, mutta kavennusta ei ole nähty. Myös tunnelma kaukalossa on rauhoittunut kuuman avauserän jälkeen - ainakin toistaiseksi.

Karvinen ja Pospisils ovat löytäneet toisensa kaukalossa jo moneen otteeseen. Pientä nojailua ja mailalla tökkimistä lukuun ottamatta kummempaa ei ole kaksikon välillä tapahtunut.

Myös Kärpät oli lähellä isoa rangaistusta, kun Jari Sailion käsi osui lähelle raumalaispelaajan päätä. Sailio sai tilanteesta kahden minuutin estämisjäähyn.

Kaksi erää on pelattu. Kärpät on edelleen vaisuhko, eikä saanut viriteltyä kirivaihdetta vielä päälle.

3.erä

Päätöserä on käynnissä.

Kotijoukkueen kavennusmaalia ei ole nähty ainakaan erän ensimmäisten minuuttien aikana. Sen sijaan vieraiden viides maali oli erittäin lähellä. Kiekko lipui Annusen ohi maaliviivalle, mutta Kärpät ehti pelastaa tilanteen viime hetkellä.

Kotijoukkueen vaikeudet jatkuivat, kun Ludwig Byström komennettiin jäähyaitioon poikittaisesta mailasta.

Ennen päätöserän puoliväliä Karvinen ja Pospisil ajautuivat tappeluun. Karvinen pudottu hanskat ja sai yhden iskun Pospisiliin ennen kuin tuomarit keskeyttivät tilanteen. Karvinen lähti suihkuun pudotettuun hanskansa, Pospisils selvisi ilman tuomiota.

Otto Karvinen sai tilanteesta 20 minuutin jäähyn.

Lukko siirtyi ylivoimalla 0-5-johtoon.

Kärpät sai kuparisen rikki reilut kuusi minuuttia ennen loppusummeria, kun Jari Sailio täräytti kavennuksen siniviivalta.

Sailion maali jäi ottelun viimeiseksi. Lukko jätti Kärpät tylysti vaille mahdollisuuksia ja jatkaa taisteluaan runkosarjan kakkospaikasta.