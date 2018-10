Kärppähyökkääjä Miska Humalojalla aivotärähdys – Liiga ei ottanut Ässät-ottelun taklaustilannetta tutkintaan

Vastustajan vahingoittaminen on yhden vuoden jälkeen taas palannut vahvasti SM liigaan ja on taas törkeää. Ensimmäinen Kärppä pelaaja telottiin näin pian joukkueen ilopilleri sai maistaa poikittaista leukaan ja haalariosasto kenttä hajosi sen seurauksena.

Harmi, että Suomessa tuomareiden taso on näin surkea. Vastustaja nauraa nyt tyytyväisenä kun ennakkotapaus saatiin rumalle pelille hyväksyvästi. Vastaavasta teosta joku toinen merkitty pelaaja olisi saanut pitkät pelirangaistukset.

Kaksi vuotta sitten puoli joukkuetta oli sairastuvalla, jääkiekkoa seuranneena 40 vuotta voi vain todeta, että tällä kaudella on pahat merkit ilmassa. Taitokiekko häviää ja Suomi siirtyy kauemmaksi kansainvälisestä kärjestä