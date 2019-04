Kärpät vei ensimmäisen liigafinaalin – Leskisellä, Kuparilla ja Lasulla kahden tehopisteen iltapuhde

Kärpät otti ensimmäisen kiinnityksen Suomen mestaruuteen kaatamalla Hämeenlinnan Pallokerhon ensimmäisessä liigafinaalissa maalein 4-1. Kärppien maaleista vastasivat Jani Hakanpää, Michal Kristof, Lasse Kukkonen ja Ville Leskinen.

Kaksi jälkimmäistä tekivät omat osumansa tyhjään maaliin HPK:n hakiessa tasoitusta. Kahden tehopisteen iltaa viettivät Leskinen ja kaksi syöttöpistettä kirjauttaneet Nicklas Lasu ja Rasmus Kupari.

1.erä

Ottelu on käynnissä. Raksila on ensimmäisessä finaaliottelussa loppuunmyyty tai ainakin hyvin lähellä sitä. Paikalle on tullut myös useampi bussilastillinen HPK-kannattajia.

Pieni takaisku koettiin jo ennen peliä, sillä legendaarisia Kärkkäreitä ei hallista pääsiäislauantaina saa ollenkaan toimitusvaikeuksien takia.

HPK oli avauskiekon pudottua jäähän aavistuksen aloitteellisempi, mutta Kärpät pääsi ylivoimalle jo puolentoista minuutin pelin jälkeen, kun Jari Sailiota rikottiin. Eetu Tuulola lähti istumaan pikkukakkosta ja Kärpät aloitti pakkopelin.

Erikoistilanne ei tuonut kuitenkaan tulota, vaikka etenkin Kärppien ykkösylivoima sai pelattua monta loistavaa maalipaikkaa.

HPK:n Miro Ruokonen saa rangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Kärpillä on ollut ote pelistä ylivoimansa jälkeen. Philippe Cornet muun muassa joutui blokkaamaan kärppävedon kipeästi. Kovin laadukkaita maalipaikkoja Kärpät ei ole kuitenkaan saanut pienestä kiekollisesta hallinnasta huolimatta.

HPK pääsi puolestaan ylivoimapelin makuun avauserän lähestyessä puoliväliä. Jäähyaitioon istahti kovilla kierroksilla avausminuuttien aikana käynyt Jari Sailio.

HPK käytti oman tilanteensa välittömästi hyväkseen ja siirtyi ottelussa johtoon. Jäähyä ehti kulua vain kuusi sekuntia, kun Teemu Turunen iski kiekon maaliin Vehviläisen nenän edestä. Osuma tarkastettiin ensin videolta, mutta kärppäluotsi Mikko Manner haastoi tilanteen, mutta tuomio ei muuttunut uusintatarkistuksessa.

Kärpät joutui uudelleen alivoimalle, sillä Atte Ohtamaa otti rangaistuksen edelliseen maaliin johtaneesta tilanteesta. Toinen ylivoima ei tuonut vieraille kuitenkaan tulosta.

Kärpät joutui kolmannen kerran alivoimalle, kun Rasmus Kupari otti pikkuakkosen. Kotijoukkue selvitti alivoiman, tosin se vaati Atte Ohtamaan paraatipelastuksen. Kärppäkapteeni onnistui katkaisemaan mailallaan poikkisyötön maalin edustalla. Jos Ohtamaa ei olisi onnistunut, verkko olisi heilunut melkoisella varmuudella.

Erän lopulla jaeltiin taklauksia puolin ja toisin. Ensin Jani Hakanpää antoi samassa vaihdossa pari painavaa pommia. Hetkeä myöhemmin HPK:n Miro Ruokonen taklasi Michal Kristofia selästä ja lähti ulos isoista ovista. Kärpät pääsi viiden minuutin ylivoimalle.

Ylivoima tuotti tulosta vielä ennen erätaukoa. Tasoitusmaalin iski Hakanpää siniviivalaukauksella. Syöttöpisteen kirjautti Rasmus Kupari.

Jani Hakanpään ylivoimaosuma nostaa Kärpät lukemiin 1-1.

Erän viimeisellä minuutilla Ohtamaa osui vielä tolppaan. Kärppien ylivoima jatkuu toisen erän alussa vajaat kolme minuuttia. Nyt Raksilassa vietetään erätaukoa kuuman avauserän jälkeen.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut. Kärpillä on ylivoimaa jäljellä vielä reilut kaksi minuuttia. Avauserä oli erittäin viihdyttävä, joten nähtäväksi jää säilyykö peli samanlaisena myös toisessa erässä.

Pakkopeli ei tuonut Kärpille tulosta. Ylivoiman lopulla Ville Leskinen otti pikkuakkosen ja vieraat pääsivät puolestaan pakkopelin makuun. Kärpät nollasi vieraiden miesylivoiman, vaikka Jere Innalalla oli jo tyhjä maali edessään. Innalan laukause meni kuitenkin ohi maalin.

Kaukalossa on paljon vauhtia ja peli soljuu päästä päähän rivakasti. Kaikkinensa finaalien arvoista pelaamista Raksilassa.

Toinen erä lähestyy puoliväliä. Kärpät pelasi hetki sitten oivan hyökkäyksen Leskisen ja Radek Koblizekin yhteistyöllä. Tshekkihyökkääjä sai maalipaikan, mutta Emil Larmi torjui yrityksen.

Toinen erä on ylittänyt puolivälin. Kärpät on hallinnut kenttätapahtumia viimeiset minuutit ja saanut painetta useamman kentän toimesta vieraiden puolustuspäätyyn.

Toinen erä ei ole yltänyt tapahtumien osalta ensimmäisen tasolle. Kumpikaan ei varsinaisesti hallitse peliä tällä hetkellä, eikä maalipaikkojakaan kovin paljon synny. Maalivahdit ovat päässeet toistaiseksi suhteellisen helpolla, eikä torjuntojakaan ole kertynyt määrällisesti kovin paljon.

Tshekkihyökkääjä Koblizek pääsi erän lopulla puhtaaseen läpiajoon, mutta ei onnistunut maalinteossa.

Erän viime hetkillä Kärpät pääsi ylivoimalle, kun kakkos- ja kolmosvitjojen hyvien vaihtojen jälkeen HPK:n Robert Leino sai pikkukakkosen korkeasta mailasta.

Ylivoima ei tuonut toisessa erässä tulosta, mutta sitä jäi vielä hieman myös kolmanteen erään.

Raksilassa on kaksi erää pelattu. Toinen erä ei yltänyt aivan ensimmäisen tasolle, mutta kokonaisuutena melko tasaista peliä on nähty.

Maalivahtien torjunnat kahden erän jälkeen: Vehviläinen kuusi, Larmi 12.

3.erä

Ottelun kolmas erä on käynnissä. Jussi Jokinen kommentoi kahta pelattua erää taukohaastattelussa seuraavasti.

– Saimme muutamia pitkiä pyörityksiä, mutta tasaista vääntöä tämä on. HPK on ollut hyvä, sellainen kuin oletimmekin sen olevan, Jokinen kertoi.

Kärpät pelaa hetken ylivoimaa erän alussa. Ykkösylivoima on laitettu taas uusiksi. Nyt siinä pelaavat Leskinen, Ohtamaa, Hakanpää, Lasu ja Kupari. Ylivoima ei tuottanut tulosta tälläkään kertaa.

Kolmas erä lähestyy hiljalleen jo puoliväliä. Avauserän jälkeen peli on tunnetasoltaan hieman lässähtänyt. Toki avauserässä tapahtumia piisasikin vaikka yhden ottelun tarpeisiin.

Joukkueet ovat kaivautuneet tällä hetkellä poteroihinsa ja pelissä on menossa asemasotavaihe.

Pallokerho pääsi ylivoimahyökkäykseen ja Robert Leino pääsi yrittämään maalia. Vehviläinen kuitenkin torjui komeasti hanskakädellään. Niin HIFK kuin HPK:kin yrittävät ampua paljon juuri Vehviläisen hanskapuolelle ylös.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Filip Riska otti rangaistuksen. Ylivoima ei tuottanut tulosta, mutta heti HPK:n jäähyn päätyttyä Michal Kristof laukoi komealla vedolla Kärpät johtoon.

Kärppien johtomaali puhalsi peliin taas uutta virtaa. HPK:lla on vajaat kymmenen minuuttia aikaa taikoa tasoitus.

Raksilassa on tällä hetkellä tunnelma korkealla. Yleisö pitää kiitettävää meteliä, tosin pitkälti jokaiselle penkille jaettujen pahvisten läpsyttimien ansiosta. Kaiuttimista raikaa Jamppa Tuomisen Kärpät on rautaa.

Kolmatta erää on jäljellä reilut neljä minuuttia. HPK yrittää viritellä loppukiriä, mutta se avaa vastaiskunpaikkoja myös Kärpille.

HPK:n aika on käymässä vähiin. Kolmatta erää on jäljellä enää pari minuuttia. HPK otti aikalisän ja maalivahdin pois.

Lasse Kukkonen iski kiekon tyhjään HPK-maaliin. Se taitaa olla myös pelin ratkaisu.

Hetkeä myöhemmin Ville Lekinen iski Kärppien neljännen maalin niin ikään tyhjään nuottaan.