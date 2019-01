Kärpät palasi kahden tappion jälkeen voittokantaan – Oskar Osala kuritti KooKoota neljällä maalilla

Kärpät palasi voittokantaan keskiviikkona Raksilassa, kun oululaisjoukkue kaatoi Kouvolan KooKoon maalein 5-1. Kärppien ehdoton sankari oli neljä maalia viimeistellyt Oskar Osala.

Lue, miten ottelu eten.

1.erä

Ottelu on alkanut. Ennen pelin alkua Kärpät palkitsi Nuorten maailmanmestaruuden voittaneet Rasmus Kuparin ja Aleksi Heponiemen.

Kärpät on hallinnut ottelun ensimmäisiä minuutteja. Kärpät pääsi myös nopeasti ylivoimalle, kun Miro Keskitalo otti pikkukakkosen kiinnipitämisestä. Verkko heilahtu pakkopelin viimeisillä sekunneilla, kun Oskar Osala tälläsi pelivälineen maalin nurkalta sisään.

Oskar Osala iski lukemiksi 1-0, kun ottelua oli pelattu reilut neljä minuuttia.

KooKoo on saanut monta hyvää maalipaikkaa ja Jussi Rynnäs on joutunut venymään parhaimpaansa. KooKoo sai kiekon lopulta Kärppien maaliin kovan maalinedustan väännön jälkeen. Kiekko lyötiin sisään Rynnäksen räpylän alta. Tilannetta tarkistettiin videolta todella kauan kunnes osuma päätettiin hylätä.

Ottelu on ylittänyt puolivälin. KooKoo pääsi ylivoimalle, kun Jari Sailio komennettiin jäähyaitioon. Lähimpänä maalia oli Kärpät, kun Michal Kristof oli päästä läpiajoon. Slovakkihyökkääjää kuitenkin rikottiin, mutta jäähyä tilanteesta ei jostain syystä tullut.

Raksilassa on historiallisen vähän katsojia paikalla. Virallinen yleisömäärä on 4002 katsojaa. Viime vuosina liigaottelussa ei ole Oulussa totuttu näin alhaisia yleisömääriä kirjaamaan.

Kärpät siirtyi avauserän lopulla 2-0-johtoon. Kapteenin C-kirjainta illan pelissä rinnassaan kantava Ville Leskinen teki ensin siniviivalla pienet piruetit ja iski sen jälkeen kiekon KooKoo-maaliin. Syöttöpisteet kirjattiin Radek Koblizekille ja Joona Huttulalle.

Ville Leskinen vastasi Kärppien 2-0-lukemasta keskiviikon ottelussa KooKoota vastaan.

KooKoo joutui vaihtamaan erän lopussa maalivahtia. Osalan luistin osui KooKoon maalivahti Samu Perhosta päähän. Maalivahti poistui samantien pukukoppiin naamaansa pidellen. Maalille luisteli Oskari Salminen.

Kouvolalaiset onnistuivat kaventamaan erän lopulla Juha-Pekka Haatajan maalilla.

2.erä

– Kyllä jännitti aika paljon, mutta siisti homma, Kärppien kapteenina tänään toimiva Ville Leskinen sanoi omasta uudesta roolistaan.

Kapteeni vaati, ettei kotijoukkue anna toisessa erässä KooKoolle enää yhtä paljon paikkoja kuin avauserässä.

– Annettiin KooKoolle liikaa paikkoja.

Kärpät sai kiekon maaliin erän alun ylivoimalla, mutta Jasper Lindstenin osuma hylättiin potkumaalina.

Hetken päästä kiekko oli kuitenkin taas kouvolalaisten maalissa. Tällä kertaa videoita ei tarvittu ja Osala kuulutettiin toistamiseen maalintekijäksi.

Kärppien Oskar Osala iski toisen maalinsa toisessa erässä. Sen jälkeen ottelu KooKoota vastaan oli lukemissa 3-1.

KooKoo pääsi ylivoimalle, kun Jani Hakanpää sai poikittaisesta mailasta rangaistuksen. Pari syöttöpistettä illan aikana kirjauttanut Nicklas Lasu ja Kristof pääsivät ylivoimahyökkäykseen, mutta yksinäinen KooKoo-pakki pelasti tilanteen. Ylivoimamaalia vieraat eivät kuitenkaan saaneet.

Kärpät sai erän puolivälin paikkeilla rangaistuslaukauksen, kun Oskar Osalaa rikottiin läpiajossa. Osala viimeisteli rangaistuslaukauksesta illan kolmannen maalinsa ja hattutempun.

Oskar Osala teki Kärppien 4-1-maalin rangaistuslaukauksesta. Kyseessä oli hyökkääjän kolmas maali keskiviikon ottelussa.

Kärppien Miska Humaloja on kokenut toisessa erässä kovia. KooKoo on taklannut nelossentterin kaksi kertaa kovaa laitaan. Jäähyjä tilanteista ei vihelletty.

Toista erää on jäljellä enää viisi minuuttia. Kärpillä on peli vahvasti hallussa.

Kärpät pääsi erän lopulla ylivoimalle, mutta hyvästä yrityksestä huolimatta lisäosumia ei syntynyt.

Viimeiselle erätauolle poistuttiin tilanteessa 4-1. Maalivahtien torjunnat kahden erän jälkeen Rynnäs 15, Perhonen ja Salminen yhteensä 24.

3.erä

Ottelun päätöserä on alkanut.

– Joskus on tämmöisiä iltoja, että pomppii, hattutempun viimeistellyt Oskar Osala totesi erätauolla.

KooKoo ei ole saanut viriteltyä uskottavaa takaa-ajoa päätöserän ensimmäisen neljänneksen aikana. Vieraat pääsivät hakemaan toista maaliansa myös ylivoimalla, kun Jani Hakanpää otti illan toisen jäähynsä.

Päätöserä on puolivälissä. KooKoo on saanut pari kertaa pientä pyöritystä Jussi Rynnäksen vartioiman maalin eteen. Rynnäs on kuitenkin hoitanut tonttinsa hienosti.

KooKoo pääsi jälleen ylivoimalle, kun Radek Koblizek otti kampituksesta rangaistuksen.

Peliaikaa on jäljellä enää viisi minuuttia. Kovin kiima pelistä on ollut ohi jo ajat sitten. Lähinnä Raksilassa pelaillaan jäljellä olevia minuutteja pois.

Kärppien hyökkääjä Oskar Osala iski keskiviikkona neljä maalia KooKoon verkkoon.

Osala ei ollut saanut maalitehtailusta kyllikseen. Erän lopulla Osala iski ensin tolppaan ja muutamaa sekuntia myöhemmin toisella yrittämällä maaliin. Osuma oli Osalan illan neljäs.

Kärpät voitti ottelun lopulta 5-1.

