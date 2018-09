Kärpät nappasi viikon kolmannen voittonsa - Lukko kaatui komeasti Raksilassa

Kärpät voitti Rauman Lukon Raksilassa lukemin 6-2. Oululaisten tehopelaajia olivat kaksi pistettä merkkauttaneet Ville Leskinen, Aleksi Heponiemi ja Mika Pyörälä.

Lue tästä otteluseuranta erä erältä!

1.erä

Lukko siirtyi ottelussa johtoon jo reilun minuutin pelin jälkeen. Kärppien Mikko Niemelä hävisi kaksinkamppailun kärppämaalin takana ja Lukon sinikypäräinen Linus Nyman teki ottelun avausmaalin.

Kärppien mollivoittoinen ottelun alku sai jatkoa, kun Miska Humaloja poistui pukukoppiin kärppälääkäri perässään.

Kärpät pääsi hakemaan ylivoimaosumaa, kun Radek Koblizek kaadettiin. Kapteeni Atte Ohtamaa pommitti pari kertaa viivasta painavasti, mutta pakkopeli katkesi Lasse Kukkosen hakattua potentiaalista irtokiekkoa liian innokkaasti sisään. Seurauksena pikkukakkonen huitomisesta ja puntit tasoittuivat.

Avauserä on ylittänyt puolivälin. Kärpät pääsee hakemaan tasoitusmaalia ylivoimalla, kun Justin Danforth otti rangaistuksen koukkaamisesta. Kotijoukkueen ylivoimapelistä ei jäänyt kuitenkaan paljon jälkipolville kerrottavaa.

Ottelun avausmaalin tehnyt Nyman sai Kärppien Jani Hakanpäältä puhtaan, mutta äärimmäisen kovan taklauksen. Nyman puisteli hetken päätään ja meni vaihtoon. Hakanpää on pelannut muutenkin vahvan pelin toistaiseksi.

Kärpillä oli erän lopussa todella vahva jakso. Pitkä myllytys Lukon puolustuspäässä ei kuitenkaan tuonut tulosta muutamasta laukauksesta huolimatta. Erätauolle poistuttiin vierasjohdossa.

Illan ottelua on virallisen ilmoituksen mukaan seuraamassa 5495 katsojaa.

2.erä

Ottelun erätauolla kaukalossa nähtiin Kärppien F-junioreiden pieni näytösottelu. Kärppien musta ja valkoinen joukkue pelasivat 2-2-tasapelin.

Kun isommat pelaajat saapuivat takaisin kaukaloon, ottelu jatkui tasaisissa merkeissä. Kolmen ensimmäisen peliminuutin aikana erässä ei ole tapahtunut mitään merkittävää.

Tasaisuus loppuikin siihen. Ensin Lukko pyöritti Kärppiä minuuutin ja sen jälkeen Kärppien kakkosketju järjesti vahvan paineen Lukon puolustuspäätyyn. Aleksi Heponiemi oli jo nokikkan Setäsen kanssa, mutta Heponiemi ei onnistunut maalinteossa.

Seuraava ketju kuitenkin onnistui, kun Jasse Ikosen laukaus painui ohi Setäsen.

Hetkeä myöhemmin Kärpät siirtyi jo johtoon, kun Lasse Kukkosen iski Ville Leskisen laukoman kiekon ohi Setäsen.

Tästä vain hetkeä myöhemmin Kärpät siirtyi jo 3-1-johtoon. Maalintekijänä jo hetkeä aiemmin melkein onnistunut Leskinen. Kärppien kolmannen maalin jälkeen Lukko otti aikalisän.

Peli rauhoittui Kärppien maalien jälkeen hieman. Lukko pääsi hakemaan erän puolivälissä kavennusta ylivoimalla Ohtamaan joutuessa pikkukakkoselle. Kärppien alivoima toimi kuitenkin loistavasti, eikä Lukko saanut kunnon tilanteita edes aikaan.

Kärppien nelosketju on ollut alkukauden tasaisimpia suorittajia. Myös Lukkoa vastaan nelosvitja on pelannut pirteän pelin. Etenkin Jari Sailio on tehnyt pyyteetöntä työtä joukkueen eteen.

Kärpät sai erän lopulla vielä ylivoiman, mutta tälläkään kertaa se ei tuonut tulosta. Päätöserään lähdetään kotijoukkueen kahden maalin johdosta.

Maalivahtien torjunnat kahden erän jälkeen: Vehviläinen 15, Setänen 19.

3.erä

Ottelun päätöserä on käynnissä. Lukko pääsi hakemaan kavennusmaalia heti erän alussa ylivoimalla, kun Jani Hakanpää otti jäähyn poikittaisesta mailasta. Lukko onnistui kavennusmaalin myös tekemään, kun Danforthin laukaus upposi etukulmasta ohi Vehviläisen.

Viiden minuutin pelin jälkeen kahden pelin ajan tuppea purrut lukkokapteeni Janne Niskala otti rangaistuksen estämisestä. Rikkeen kohteena oli Mika Pyörälä. Sitä seuranneella ylivoimalla rikottu pelaaja Pyörälä pääsi tälläämään Kärppien neljännen maalin suoraan Heponiemen mainiosta poikittaissyötöstä.

Kärppien maalin jälkeen vauhti pelissä nousi pari pykälää. Lukko löi kaiken likoon, mutta takaa-ajo tyssäsi Tarmo Reunasen koukaamisjäähyyn. Kärpät ei onnistunut tekemään viidettä maalia, vaikka kakkosketjulla se olikin lähellä heti Lukon jäähyn päätyttyä.

Erän viimeisen neljänneksen käynnistyessä Kärppien Jari Sailio torppasi Lukon orastavan hyökkäyksen vahvalla karvauksella. Sailio karkasi läpiajoon, jonka hän päätti kovaan lyöntilaukaukseen. Se upposi ohi Setäsen.

Lukko sai ylivoiman, kun Aleksi Mäkelä otti jäähyn. Lukko sai myös pienen paineen Kärppien maalin eteen, kun Atte Ohtamaan helppo purkupaikka epäonnistui pahasti. Sitten petti raumalaisten Brandon DeFazion kasetti. Samalla vihellyksellä kaksi jäähyä ja ylivoima sekä takaa-ajo tyssäsi siihen.

Kärpät teki vielä yhden maalin, kun Shaun Heshka osui ylivoimalla. Voittolukemat kirjattiin 6-2.