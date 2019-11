Kärpät kaatoi JYPin kärkikamppailussa – Jakub Krejcik tehtaili tämän kauden toisen hattutemppunsa

Kärpät voitti JYPin jääkiekkoliigan kärkikamppailussa maalein 3-1. Kärppien kaikki osumat viimeisteli tshekkipuolustaja Jakub Krejcik, joka tehtaili tämän kauden toisen hattutemppunsa.

1. erä

Ottelu on alkanut.

Kärpät joutui heti ensimmäisillä minuuteilla alivoimalle Jari Sailion otettua pikkukakkosen. Kärpät sai alivoimalla yhden hyvän hyökkäyksen Mika Pyörälän mainiosta katkosta ja JYP ylivoimalla muutaman laukauksen, mutta avausmaalia Raksilassa ei nähty.

Kärpät sai nelosketjun toimesta ovelan suorahyökkäyksen, jossa kiekko pelattiin toiseen aaltoon, mutta maalia ei syntynyt, vaikka JYP pelattiin tilanteessa jo pihalle.

Kärpät pääsi ylivoimalle hieman ennen erän puoliväliä, kun Miska Humalojaa kohdeltiin kaltoi JYPin maalin edessä. Pakkopeli päättyi jo minuutin jälkeen Jakub Krejcikin ottamaan kiinnipitämisjäähyyn.

Seuraavaksi jäähyaitioon lähti JYP-pelaaja. Ensimmäinen meni vielä läpi, mutta toisesta tuomarin käsi nousi ylös. Ensimmäiseen reiluun kymppiin on mahtunut paljon erikoistilannepelaamista.

Lyhyellä minuutin ylivoimalla Pyörälä oli viedä Kärpät johtoon puolittaisesta läpiajosta, mutta ylärima pelasti vieraat tällä kertaa.

13 minuutin pelin jälkeen Kärpät siirtyi ottelussa johtoon, kun Krejcik liukui hyökkäyssiniviivalle ja laukoi tulisen lämärin, joka upposi vieraiden maaliin.

Kärppien Jakub Krejcik avasi maalihanat Kärpät-JYP-ottelussa ja siirsi oululaiset 1-0-johtoon. smaalin 1-0

JYP sai erän lopulla hyvän tasoitusmahdollisuuden, kun kiekonkatkon jälkeen vieraat pääsivät hyökkäämään kahdella yhtä vastaan. Robert Rooban oma ratkaisu viuhui kuitenkin maalin ohi ja tilanne kuivui kasaan.

Avauserä on taputeltu. Kärpät oli hienokseltaan niskan päällä, vaikka kaukalossa miekkailtiin melko tasaisesti. Lopussa tunteetkin hieman kuohahtivat, mutta lisärangaistuksia ei sentään nähty. Maalivahtien torjunnat avauserässä Patrik Rybar kahdeksan, Eetu Laurikainen 15.

2. erä

Toinen erä on käynnissä.

– Pitempiä hyökkäyksiä tarvitaan, Miska Humaloja vaati erätaukohaastattelussa.

Toisen erän alku on taisteltu tasatahtiin. Pelikello on pyörinyt jo yli neljä minuuttia ja molemmilla joukkueilla on ollut omat tilaisuutensa.

Kärppien paikka syntyi puolivahingossa, kun Jesse Puljujärvi hyppäsi vaihtoaitiosta suoraan kiekkoon ja kotijoukkue pääsi kuin varkain kolmella yhtävastaan. Puljujärvi ei kuitenkaan päästänyt irti kiekosta ja torniolainen pelattiin tilanteesta lopulta pois.

Erän lähestyessä puoliväliä Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Puljujärveä rikottiin. Kotijoukkue sai pelata ylivoimaa neljä sekuntia kunnes puntit tasoittuivat Jussi Jokisen otettua koukkaamisesta jäähyn.

Peli heräsi hieman henkiin erän ylitettyä puolivälin. Kärppien ykkösketju petasi Mikko Niemelälle unelmapaikan suoraan maalin eteen, mutta kiekko kilpistyi Laurikaiseen.

JYP tasoitti pelin toisen erän jälkimmäisellä puolikkaalla. Kärppädebytantti Jimi Jalonen ajoi ohi Samuli Ratisesta, joka laukoi ranteella kiekon ohi Rybarin, jolle kuti upposi luvattoman helpon näköisesti.

Hetkeä myöhemmin kiekko pyöri jälleen vaarallisesti Kärppien maalilla, mutta uutta takaiskua kotijoukkueelle ei tullut.

Kärpät pääsi vielä erän lopussa ylivoimalle, kun Anttoni Honka rikkoi Jokista maalin edustalla. Lisäosumaa ei kuitenkaan nähty, joten päätöserään lähdetään tasalukemista 1-1.

3. erä

Päätöserä on käynnissä.

– Toivottavasti jätkät tekee ylivoimalla heti maalin, tuore kärppävahvistus Jimi Jalonen toivoi erätaukohaastattelussa.

Jalosen toive ei toteutunut, maalia ei syntynyt. Kärpät sai tosin heti perään uuden mahdollisuuden, kun vieraille vihellettiin rangaistus.

Toisellä yrityksellä Kärppien pakkopeli pyöri lähes koko ylivoiman, mutta maalia ei syntynyt. Kärpät on laukonut ottelussa todella paljon ja Laurikaiselle on kyllä kertynyt paljon torjuntoja, mutta aivan huippuvaarallisia paikkoja ei ole aivan tolkuttomasti ollut.

Ennen erän puoliväliä JYP sai rangaistuslaukauksen. Kultakypärä Julius Nättisen yritys oli hyvä, mutta tolppa pelasti Kärpät.

Kärpät siirtyi erän puolivälissä johtoon Jakub Krejcikin illan toisella osumalla. Vahvan esityön maaliin teki koko ketju Jari Sailion johdolla.

Jakub Krejcik tekee illan toisen maalinsa ja vielä Kärpät 2-1-johtoon.

Kärppähyökkääjistä Janne Pesosen ilta ei ole ollut helpoimmasta päästä. Puolustuksessa Joona Huttula on ollut myös usein vaikeuksissa.

Seitsemän minuuttia ennen erän loppua Juho Lammikon tunteet kuohahtivat tuomariston suuntaan. Lammikko sai ensin pikkukakkosen, mutta suu kävi siihen malliin, että päälle tuli vielä kymmenen minuutin käytösrangaistus.

JYP ei saanut käytettyä ylivoimatilaisuutta hyväkseen. Vierailla on alle neljä minuuttia aikaa taikoa tasoitus jostain.

Jakub Krejcik viimeisteli tämän kauden toisen hattutemppunsa tyhjään maaliin. Kärpät korjasi kärkikamppailusta 3-1-voiton.