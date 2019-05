Kärpät jäi nollille Hämeenlinnassa - Ratkaisu siirtyi lauantaiksi Raksilaan

Kärpillä on mahdollisuus varmistaa Suomen mestaruus illalla Hämeenlinnan Rinkelinmäellä voitolla HPK:sta. Jos Kärpät häviää, liigamestaruus ratkeaa Raksilassa lauantaina.

Kärpät on joutunut finaalisarjassa puolustuskannalle vahvaa hämäläishyökkäystä vastaan. Oululaisjoukkue on antanut aloitteen suosiolla haastajalle, keskittynyt puolustamaan ja iskenyt vastaiskuista sekä vastustajan virheistä.

Se on tuonut tulosta jo kahdessa pelissä. HPK:n täytyykin löytää aseet Kärppien oman maalin suojeluun. Lisäksi hämeenlinnalaiset tarvitsevat ykkösmaalivahti Emil Larmilta virheetöntä iltaa.

Joukkueiden kokoonpanoissa ei ole käytännössä mitään muutoksia kuudennessa finaalissa.

1.erä

Rinkelinmäen jäähalli on jälleen loppuunmyyty. Paikalla on tuttuun tapaan satoja kärppäfaneja omassa kulmauksessaan. Paikalla on myös paljon oululaisjoukkueen taustaryhmää sekä pelaajien perheenjäseniä.

Ottelu on alkanut.

Kärpät on aloittanut ottelun vahvasti. Paine on ollut kotijoukkueen päässä ja maalipaikkoja on ollut jo pari. Kärpät on liikkeellä raikkaalla jalalla.

Kärpät on pelannut alun todella aggressiivisesti karvaten välillä ylhäältä jopa kolmelta. HPK on ollut pulassa oululaisten vahvan alun kanssa.

Reilun seitsemän minuutin pelin jälkeen HPK sai ensimmäisen kunnon pyörityksen Kärppien puolustuspäähän. Kärpät joutui turvautumaan pitkään ja sai palkinnoksi vihellyskonsertin.

Avauserän puolivälin paikkeilla Kärpät joutui finaalisarjan aiemmista peleistä tutulle puolustuskannalle. Oululaisten ykkösnyrkki sai kuitenkin hyvä hyökkäyksen, jonka päätteeksi Jasper Lindsten pääsi yrittämään maalia Larmin nenän edestä, mutta HPK-veskari veti pidemmän korren.

Kärpillä on loistava kannustus Rinkelinmäellä. Ajoittain kärppäfanit dominoivat hallin äänimaisemaa.

Kärppien kakkosketju sai vahvan paineen Larmin maalin tuntumaan luoden useammankin maalipaikan. HPK kuitenkin selvisi pälkähästä.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Otto Paajanen otti pikkukakkosen huitomisesta.

Oskar Osalalla oli ylivoimalla täysin avopaikka, mutta Osalan laukaus oli ponneton. Pakkopeli toimi varsin hyvin, mutta maalia ei tullut. HPK:lla oli mukana alivoimataistelussa myös ripaus onnea.

Heti alivoiman jälkeen oranssipaita pääsi puolittain läpi, mutta laukaus viuhui ohi Vehviläisen maalin.

Avauserä lähestyy jo loppua. Peli on ollut viime minuuttien aikana rikkonaista ja tapahtumat pyörineet pitkälti Vehviläisen maalin edustalla.

Erän viimeisen minuutin käynnistyessä Rasmus Kupari pääsi yrittämään puolesta metristä, mutta Larmi vei voiton. Kupari purki turhautumisensa nyrkillä kaukalon pleksiin.

Ensimmäinen erä on pelattu ja erätauolle lähdettiin maalittomassa tasatilanteessa. Maalivahtien torjunnat avauserässä Larmi 15, Vehviläinen seitsemän.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Toisen erän ensimmäiset minuutit ovat olleet puolin ja toisin aavituksen varovaisempaa pelaamistan kuin avauserä.

Tilanteet vaihtuvat sekunneissa. Ensin HPK sai pitkän hyökkäyksen kärppäpäätyyn, mutta Aleksi Heponiemen loistavan katkon johdosta Kärpät pääsi nopeasti vastahyökkäykseen ja sai vastaavan paineen HPK:n päätyyn.

Kuparin ketju on ollut kenties Kärppien pirtein ensimmäisen reilun erän aikana.

Alun varman päälle pelaaminen on vaihtunut taas vauhdikkaampaa ja enemmän riskejä sisältävään pelaamiseen. Paikkoja on ollut molemmilla, mutta maalit ovat kuudennessa finaalissa tiukassa.

HPK siirtyi ottelussa johtoon toisen erän puolivälin paikkeilla. Kultakypärä Teemu Turunen ja Valtteri Puustinen karkasivat ylivoimahyökkäykseen. Turunen syötti ja Puustinen viimeisteli.

HPK:n Valtteri Puustinen siirtää kotijoukkueen johtoon Hämeenlinnan Rinkelinmäellä.

Kotiyleisö sai uutta virtaa HPK:n johtomaalista. Pitkästä aikaa kärppäkannattajien kannustus jäi kotiyleisön metelin alle.

Yleisön lisäksi virtaa sai myös kotijoukkue. Hetki sitten kerhokapteeni Otto Paajanen punnersi röyhkeästi kiekon kanssa maalille, eikä kotijoukkueen toinen osuma ollut kaukana.

Puustinen oli erässä jo toistamiseen tekemässä pahojaan, mutta puolittainen läpiajo ei päättynyt kärppäpakin häirinnästä johtuen maaliin.

Kärpätkin on saanut muutamia maalipaikkoja, mutta laukausten laadussa on monella pelaajalla toivomisen varaa.

Kärpät joutui erän lopussa vielä alivoimalle, kun Miska Humaloja sai pikkukakkosen. Kärpät kesti alivoiman hyvin, HPK sai kerran hyvän laukauksen, mutta se meni hieman ohi.

Humalojan päästessä jäähyltä hänellä oli läpiajon paikka, mutta Otto Karvisen syöttö meni reilusti ohi.

Hämeenlinnassa on kaksi erää pelattu. Kärpät lähtee kolmanteen erään maalin takaa-ajoasemasta. Maalivahtien torjunnat toisessa erässä Vehviläinen kaksi, Larmi kahdeksan.

3.erä

Ottelun kolmas erä on alkanut. Kärpät tarvitsee erässä vähintään maalin. Se saatetaan hyvinkin nähdä, sillä HPK on vaikuttanut jopa hieman väsyneeltä aiempiin peleihin verrattuna.

Ei ole HPK:aan karvannut erän alussa enää yhtä ahnaasti kuin aiemmin. Hämeenlinnalaiset ryhmittävät pelaajat kiltisti pelin alle, kun Kärpät hyökkää.

Nicklas Lasulla oli loistava paikka tasoittaa ottelu, mutta kiekko lipui hieman tolpan ohi.

Hetkeä myöhemmin Jasper Lindsten sai kovan taklauksen keskialueelle Eetu Tuulolalta. Kärppähyökkääjä keräili hetken itseään ennen kuin pääsi vaihtoaitioon. Jäähyä tilanteesta ei vihelletty.

Lindsten poistui pukukopin puolelle tutkittavaksi.

Lasulla oli jo erän toinen paikka, mutta laukaus meni jälleen ohi.

Lindsten palasi vaihtoaitioon ja hetkeä myöhemmin myös jäälle.

Radek Koblizekilla oli loistava paikka tasoittaa peli, mutta ohjaus aivan maalin edestä meni ohi. Koblizek ei ole tehnyt maalia pitkään aikaan.

Kärpät saa juuri nyt kohtuullisen hyvin suoria hyökkäyksiä, mutta pitkät vastustajaa väsyttävät pitkät pyöritykset puuttuvat.

Kolmannen erän viimeinen neljännes on kohta käynnistymässä. Kärpille tulee kohta kiire.

Kärppien kolmosketju sai aloitusvoiton jälkeen pitkän pyörityksen pitkästä aikaa kotijoukkueen päätyyn. Vaihdon aikana syntyi useampikin paikka, josta olisi voinut iskeä tasoitusmaalin, mutta se jäi näkemättä. Tilanne päättyi torikokokukseen HPK:n maalilla.

Läpsyttimet raikaavat Rinkelinmäellä, kun kotiyleisö piiskaa omiaan.

Pelin henki on selvä. Kärpät vyöryttää hyökkäyksiä toisensa perään ja HPK yrittää purkaa ne puolustusalueelta turvallisemmille vesille.

Peliaikaa on jäljellä kolme minuuttia.

Reilu minuutti jäljellä. Vehviläinen on pois maaliltaan. Kärpät otti aikalisän ja lähtee viimeiseen yritykseen. Peliaikaa on jäljellä 1:01.

HPK voitti ottelun. Ratkaisu siirtyi lauantaiksi Raksilaan.